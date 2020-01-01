Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
27.12
USD
24.63
RUB
0.35
UAH
0.91
Энциклопедия Карта Погода
10n 12 °C
Подобные вакансии
Разнорабочие на ЖД
Pirell s.r.o
Chrudim
Оператор производства
Toyota Peugeot Citroën Automobile
Kolín
ОПЕРАТОР ЧПУ СТАНКОВ,СВАРЩИК,СТОЛЯР,СЛЕСАРЬ,ЛАКОВЩИК
Almax Work Holding
Praha 1
Шлифовщики с обучением по долгосрочной чешской визе в Чехии
Чешское кадровое агентство “Czech Power Consulting”.
České Budějovice
Сварщик MIG/MAG
Foxconn; Bombardier Transportation CR
Česká Lípa

Маляр

Размещено 26 мая 12:58
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Слесарь
Регион
Olomoucký kraj
Город
Šumperk
Заработная плата
32 000 CZK
Компания
Pars nova
Описание

Вакансия доступна для кандидатов, которые находятся в Чехии, имеют трудовую карту или паспорт ЕС

Компания «Pars nova»– является частью транспортной группы Škoda, и предоставляет услуги в сфере производства, модернизации и ремонта рельсовых транспортных средств.

Описание работы: Маляр аэрограф - подготовительные работы к покраске. Шлифовка, маскировка и уплотнение поверхностей рельсовых транспортных средств. Для этого требуется опыт с покрытием поверхностей.

распыление с высоким давлением пульверизаторами AIRMIX и AIRLESS красками на неводной и на водной основе на поверхности рельсовых транспортных средств.

Требования

Опыт работы: от 1 года;

Образование: Профессионально-техническое или высшее;

Знание чешского: минимальный;

Максимальный возраст: 50 лет.

Условия

Жилье предоставляется бесплатно; первые 6 месяцев,

после 6 месяцев работник получает пособие 3500 крон;

Дневные смены;

Возможность переехать с семьей.

Почасовая минимальная нетто оплата зависит от опыта работы

Надбавки / бонусы

Надбавка за сверхурочные ПН – СУБ 25%

Надбавка за дневную смену 10 крон в час

За переработку в официальный выходной день 100%

В воскресенье 25%

Пособие на питание 26 крон

Карта FlexiPass 900 крон в месяц

Оплачиваемый отпуск 5 недель

Все вакансии и услуги компании бесплатны

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420775237678



Мобильная версия