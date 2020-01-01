Описание

Вакансия доступна для кандидатов, которые находятся в Чехии, имеют трудовую карту или паспорт ЕС

Компания «Pars nova»– является частью транспортной группы Škoda, и предоставляет услуги в сфере производства, модернизации и ремонта рельсовых транспортных средств.

Описание работы: Маляр аэрограф - подготовительные работы к покраске. Шлифовка, маскировка и уплотнение поверхностей рельсовых транспортных средств. Для этого требуется опыт с покрытием поверхностей.

распыление с высоким давлением пульверизаторами AIRMIX и AIRLESS красками на неводной и на водной основе на поверхности рельсовых транспортных средств.