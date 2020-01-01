Работник склада, сортировщик, пикер

Описание

Здравствуйте!

Набираем людей для работы на склад.

Условия следующие:

-Оплата 100 в час за первые 7 смен.

Далее оплата вырастает, в случае перевыполнения норм.

-выплата стабильно каждую неделю.

-Склад находится недалеко от остановки Černý Most.

-первый день нужно пройти обучение. (Это будет экскурсия по складу)

Если вы в этот день начнете работать после обучения - часы будут оплачены.

-Расписание гибкое.

(В конце недели жду от вас расписания на следующую неделю . вы сами выбираете смены, когда хотите работать.)

-смены бывают дневные и ночные.(По 12 часов), а так же сокращенные (по 8 часов)

Дневная смена с 8:00 до 20:00

Ночная с 20:00 до 8:00