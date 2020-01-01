Работник склада, сортировщик, пикер

Здравствуйте!
Набираем людей для работы на склад.
Условия следующие:
-Оплата 100 в час за первые 7 смен.
Далее оплата вырастает, в случае перевыполнения норм.
-выплата стабильно каждую неделю.
-Склад находится недалеко от остановки Černý Most.
-первый день нужно пройти обучение. (Это будет экскурсия по складу)
Если вы в этот день начнете работать после обучения - часы будут оплачены.
-Расписание гибкое.
(В конце недели жду от вас расписания на следующую неделю . вы сами выбираете смены, когда хотите работать.)
-смены бывают дневные и ночные.(По 12 часов), а так же сокращенные (по 8 часов)
Дневная смена с 8:00 до 20:00
Ночная с 20:00 до 8:00
Михаил
mykhailokamudo@gmail.com
+420776722770