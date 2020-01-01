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TOR industries
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Сервисный инженер (механик)

Размещено Вчера 08:20
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
25 000 CZK
Описание

Группа компаний «TOR Industries», специализирующаяся на грузоподъемном оборудовании, складской технике и такелажа, приглашает на работу механика сервисного центра.

Мы являемся генеральным дистрибьютором марки ТОR и XILIN в России, Чехии, Польше, Германии, Белорусии и Казахстане. Мы заботимся об оказываемом сервисе и качестве продукции, ставя во главу своей работы удобство клиента. Имея большие складские запасы и возможность предоставить лучшую цену на рынке.

За что ты будешь отвечать?
Консультацию клиентов по технической части оборудования (возможен выезд к клиентам);
Работу по обслуживанию и ремонту грузоподъемного и складского оборудования (тали, трубогибы, подъемники, погрузчики, штабелеры, пневмоинструменты и т.д.).

Требования

Обязательно знание чешского и русского языка;
Техническое образование (механика, гидравлика, электрика и электроника);
Опыт работы на аналогичной должности (ремонт самоходной электрической техники);
Ответственность‚ внимательность‚ стрессоустойчивость и профессионализм.
Готовы рассмотреть специалиста с небольшим опытом работы, но со знанием двух языков!

Отправляй резюме, пиши, звони и до встречи в TOR Industries!

Условия

Своевременную заработную плату (готовы обсуждать);
Частичную или полную загруженность;
Дистанционное обучение и помощь.

Дополнительная информация

Доп номер +420 603 833 316 - Сергей

Контакты:

Самойлова Татьяна

hr@eme54.ru

+7 (383) 2075478 (вн.54)



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