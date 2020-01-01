Сервисный инженер (механик)

Описание

Группа компаний «TOR Industries», специализирующаяся на грузоподъемном оборудовании, складской технике и такелажа, приглашает на работу механика сервисного центра.

Мы являемся генеральным дистрибьютором марки ТОR и XILIN в России, Чехии, Польше, Германии, Белорусии и Казахстане. Мы заботимся об оказываемом сервисе и качестве продукции, ставя во главу своей работы удобство клиента. Имея большие складские запасы и возможность предоставить лучшую цену на рынке.

За что ты будешь отвечать?

Консультацию клиентов по технической части оборудования (возможен выезд к клиентам);

Работу по обслуживанию и ремонту грузоподъемного и складского оборудования (тали, трубогибы, подъемники, погрузчики, штабелеры, пневмоинструменты и т.д.).