Описание

Завод HTS (Heat Transfer Systems) специализируется на проектировании и производстве оребренных теплообменников и является одной из самых быстрорастущих компаний в Европе.

Г. Novosedly (Новоседлы)

Важно!! Вакансия доступна для кандидатов (мужч/женщ) у которых есть трудовая картa, ВНЖ, ПМЖ, Чехии или паспорт ЕС

Требуются разнорабочие:

Операторы пресса/ Операторы экспандера/ Операторы на линию сборки/ Операторы точечной сварки/ пайщики/ Лакировщики/ Сварщики TIG/ Контролеры/ Упаковщики