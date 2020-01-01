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Разнорабочие

Размещено Вчера 11:35
Тип занятости
Полный день
Профессия
Ремонтник, Контролёр ОТК, Сварщик
Регион
Jihomoravský kraj
Город
Blansko
Заработная плата
не указана
Компания
Завод HTS (Heat Transfer Systems)
Описание

Завод HTS (Heat Transfer Systems) специализируется на проектировании и производстве оребренных теплообменников и является одной из самых быстрорастущих компаний в Европе.

Г. Novosedly (Новоседлы)

Важно!! Вакансия доступна для кандидатов (мужч/женщ) у которых есть трудовая картa, ВНЖ, ПМЖ, Чехии или паспорт ЕС

Требуются разнорабочие:

Операторы пресса/ Операторы экспандера/ Операторы на линию сборки/ Операторы точечной сварки/ пайщики/ Лакировщики/ Сварщики TIG/ Контролеры/ Упаковщики

Требования

внимательность, ответственность, усердие
опыт работы на производственной линии
ориентация в чертежной документации — преимущество
техническое образование приветствуется
Вакансии и Услуги бесплатны

Условия

ЗП: 600-700 евро+доплата до 170 евро (зависит от производительности)

Предоставляется полный соц. пакет

Надбавки / бонусы

Надбавка за переработку ПОН – СУБ 35% средней зарплаты

Отпуск 23 дня оплачиваемый 100% от средней зарплаты

Надбавка (надбавка по точечной сварке, окраске) 2000 крон

Надбавка за ночную смену 35% средней зарплаты + 500 крон за целую отработанную неделю

Надбавка за смены в Субботу и Воскресенье 10% + 35% средней зарплаты + 500 крон за всю отработанную Субботу
Питание 55% платит работодатель 45% работник

Проживание: бесплатное на весь срок контракта

Прямой контракт с работодателем

Отпуск – 23 дня

Контакты:

Александр

bigbengroup@ukr.net

+420775237678; +3800995236001 Viber



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