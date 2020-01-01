Завод HTS (Heat Transfer Systems) специализируется на проектировании и производстве оребренных теплообменников и является одной из самых быстрорастущих компаний в Европе.
Г. Novosedly (Новоседлы)
Важно!! Вакансия доступна для кандидатов (мужч/женщ) у которых есть трудовая картa, ВНЖ, ПМЖ, Чехии или паспорт ЕС
Требуются разнорабочие:
Операторы пресса/ Операторы экспандера/ Операторы на линию сборки/ Операторы точечной сварки/ пайщики/ Лакировщики/ Сварщики TIG/ Контролеры/ Упаковщики
внимательность, ответственность, усердие
опыт работы на производственной линии
ориентация в чертежной документации — преимущество
техническое образование приветствуется
Вакансии и Услуги бесплатны
ЗП: 600-700 евро+доплата до 170 евро (зависит от производительности)
Предоставляется полный соц. пакет
Надбавки / бонусы
Надбавка за переработку ПОН – СУБ 35% средней зарплаты
Отпуск 23 дня оплачиваемый 100% от средней зарплаты
Надбавка (надбавка по точечной сварке, окраске) 2000 крон
Надбавка за ночную смену 35% средней зарплаты + 500 крон за целую отработанную неделю
Надбавка за смены в Субботу и Воскресенье 10% + 35% средней зарплаты + 500 крон за всю отработанную Субботу
Питание 55% платит работодатель 45% работник
Проживание: бесплатное на весь срок контракта
Прямой контракт с работодателем
Отпуск – 23 дня
Александр
bigbengroup@ukr.net
+420775237678; +3800995236001 Viber