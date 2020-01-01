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Мужчины, Женщины и пары на Завод "Technotool" г. Аш 110 крон

Размещено 02 июня 18:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Слесарь
Регион
Karlovarský kraj
Город
Cheb
Заработная плата
110 CZK
Компания
"Technotool"
Описание

На завод "Technotool" в г. Аш, нужны мужчины, женщины и пары до 45 лет.
Работа не тяжелая, механизированная, подходит и для женщин:
- обработка деталей из алюминия и магния;
- ручная шлифовка, мойка деталей;
- защитное покрытие компонентов;
- сортировка и проверка качества деталей
Оплата 110 крон/час, авансы каждую неделю.
График роботы с 4:00 до 16:00
пн-пт - 12 часов (30 минут обед),
по субботам - 7,5 часов рабочие.
Жилье возле работы, обходится 2800 крон в месяц.
Пары живут отдельно в комнате,
остальные по 2-3-4 человека, зависит от комнаты.
Есть фото с работы и жилья.
Оформление рабочей чешской визы на 90 дней.
Выезд в начале августа. Количество мест ограничено.
Телефон/Viber +380981532933

Контакты:

Ruslan Workgermany

workgermany@ukr.net

+380981532933



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