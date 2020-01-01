Мужчины, Женщины и пары на Завод "Technotool" г. Аш 110 крон

Описание

На завод "Technotool" в г. Аш, нужны мужчины, женщины и пары до 45 лет.

Работа не тяжелая, механизированная, подходит и для женщин:

- обработка деталей из алюминия и магния;

- ручная шлифовка, мойка деталей;

- защитное покрытие компонентов;

- сортировка и проверка качества деталей

Оплата 110 крон/час, авансы каждую неделю.

График роботы с 4:00 до 16:00

пн-пт - 12 часов (30 минут обед),

по субботам - 7,5 часов рабочие.

Жилье возле работы, обходится 2800 крон в месяц.

Пары живут отдельно в комнате,

остальные по 2-3-4 человека, зависит от комнаты.

Есть фото с работы и жилья.

Оформление рабочей чешской визы на 90 дней.

Выезд в начале августа. Количество мест ограничено.

Телефон/Viber +380981532933