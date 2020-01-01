Оператор линии производства/ сборка деталей

Описание

Предложение для тех, кто на данный момент находится в Чехии и ищет работу( карта/ паспорт ЕС).

«Оператор производственной линии», Завод Tpca Czech s.r.o. , город Kolín

Требования: наличие действующей чешской карты ВНЖ.

Требования:

мужчины 18-45 лет, рост мин 165см , максимум 190 см

ответственность, исполнительность;

опыт работы не обязательно

Качества кандидата: надежность, готовность работать посменно, готовность учиться, ответственный подход к работе.

Заработная плата:

30452 крон - общая валовая заработная плата - 27000 крон базовая + бонусы за посещение и выступление + доплаты,чистая зарплата 23051 крон + 2000 крон - льготы (Z-счет)

Средняя зарплата в месяц 950 евро (чистыми).

Доплаты

Плата за сверхурочную работу + 28%

Отпускное пособие 100%

Ночная смена + 15%

Плата за сверхурочную работу + выходной день 40%

Плата за питание: 27 крон обед.

Участие в программе Здоровья: спортивные занятия, дни фруктов, витаминов и т. д.

Жилье:

предоставляет работодатель бесплатно. Транспорт по месту жительства на работу и обратно полностью оплачивается Toyota, работник ничего не платит.

комнаты: в основном двухместные с отдельной или общей ванной комнатой (на 2 комнаты)

Максимум 2-3 человека в комнате

общая кухня на каждом этаже с микроволновой печью и плитой

Wi-Fi доступен.

Преимущества сотрудничества с нами:

1. Официальное трудоустройство в Чешской республике.

2. Работа напрямую без посредника, вы работаете на прямого работодателя, и получите все привилегии:

- Нормированный график работы.

- Социальное и медицинское страхование.

- Официальный оплачиваемый отпуск.