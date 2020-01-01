Оператор линии производства/ сборка деталей

Предложение для тех, кто на данный момент находится в Чехии и ищет работу( карта/ паспорт ЕС).
«Оператор производственной линии», Завод Tpca Czech s.r.o. , город Kolín
Требования: наличие действующей чешской карты ВНЖ.
Требования:
мужчины 18-45 лет, рост мин 165см , максимум 190 см
ответственность, исполнительность;
опыт работы не обязательно
Качества кандидата: надежность, готовность работать посменно, готовность учиться, ответственный подход к работе.
Заработная плата:
30452 крон - общая валовая заработная плата - 27000 крон базовая + бонусы за посещение и выступление + доплаты,чистая зарплата 23051 крон + 2000 крон - льготы (Z-счет)
Средняя зарплата в месяц 950 евро (чистыми).
Доплаты
Плата за сверхурочную работу + 28%
Отпускное пособие 100%
Ночная смена + 15%
Плата за сверхурочную работу + выходной день 40%
Плата за питание: 27 крон обед.
Участие в программе Здоровья: спортивные занятия, дни фруктов, витаминов и т. д.
Жилье:
предоставляет работодатель бесплатно. Транспорт по месту жительства на работу и обратно полностью оплачивается Toyota, работник ничего не платит.
комнаты: в основном двухместные с отдельной или общей ванной комнатой (на 2 комнаты)
Максимум 2-3 человека в комнате
общая кухня на каждом этаже с микроволновой печью и плитой
Wi-Fi доступен.
Преимущества сотрудничества с нами:
1. Официальное трудоустройство в Чешской республике.
2. Работа напрямую без посредника, вы работаете на прямого работодателя, и получите все привилегии:
- Нормированный график работы.
- Социальное и медицинское страхование.
- Официальный оплачиваемый отпуск.
желание работать и наличие карты/ паспорт ЕС
опыт не нужен
Ольга
axl.pash@gmail.com
+380501499105