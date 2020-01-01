Программист/финансовый аналитик

Описание

Высокооплачиваемая официальная работа в Праге с бесплатной релокацией из других стран.

Срочно требуются:

*программисты C#/C++/SQL/Python

*бизнес аналитики с опытом в финансовой сфере.

Требования:

английский средний и выше

опыт работы по специальности от 1-2 лет

Предлагается:

Релокация (оформление официальных документов, разрешения на работу и т.д. переезд и затраты на оформления документов оплачиваются компанией)

Конкурентная заработная плата 2500-5500$

Регулярное повышение зарплаты

Годовые бонусы

Языковые курсы (английский, чешский)

Профессиональные курсы (программирование/менеджмент/финансы)

Ваучеры на питание (~90крон в день)

Мульти спорт карты

5 недель отпуска

Контакт:

+79032674809 WhatsApp