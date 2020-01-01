Программист/финансовый аналитик

Высокооплачиваемая официальная работа в Праге с бесплатной релокацией из других стран.
Срочно требуются:
*программисты C#/C++/SQL/Python
*бизнес аналитики с опытом в финансовой сфере.
Требования:
английский средний и выше
опыт работы по специальности от 1-2 лет
Предлагается:
Релокация (оформление официальных документов, разрешения на работу и т.д. переезд и затраты на оформления документов оплачиваются компанией)
Конкурентная заработная плата 2500-5500$
Регулярное повышение зарплаты
Годовые бонусы
Языковые курсы (английский, чешский)
Профессиональные курсы (программирование/менеджмент/финансы)
Ваучеры на питание (~90крон в день)
Мульти спорт карты
5 недель отпуска
Контакт:
+79032674809 WhatsApp
английский средний и выше
опыт работы по специальности от 1-2 лет
Релокация (оформление официальных документов, разрешения на работу и т.д. переезд и затраты на оформления документов оплачиваются компанией)
Конкурентная заработная плата 2500-5500$
Регулярное повышение зарплаты
Годовые бонусы
Языковые курсы (английский, чешский)
Профессиональные курсы (программирование/менеджмент/финансы)
Ваучеры на питание (~90крон в день)
Мульти спорт карты
5 недель отпуска
+79032674809 WhatsApp
Roman
developerbbc@gmail.com
+79032674809 WhatsApp