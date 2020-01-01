Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.74
USD
23.76
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03d 25 °C

Программист/финансовый аналитик

Размещено 09 июня 19:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Специалист базы данных, Программист, Back-end программист
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
100 000 CZK
Компания
Bank
Описание

Высокооплачиваемая официальная работа в Праге с бесплатной релокацией из других стран.
Срочно требуются:
*программисты C#/C++/SQL/Python
*бизнес аналитики с опытом в финансовой сфере.

Требования:
английский средний и выше
опыт работы по специальности от 1-2 лет

Предлагается:
Релокация (оформление официальных документов, разрешения на работу и т.д. переезд и затраты на оформления документов оплачиваются компанией)
Конкурентная заработная плата 2500-5500$
Регулярное повышение зарплаты
Годовые бонусы
Языковые курсы (английский, чешский)
Профессиональные курсы (программирование/менеджмент/финансы)
Ваучеры на питание (~90крон в день)
Мульти спорт карты
5 недель отпуска

Контакт:
+79032674809 WhatsApp

Требования

английский средний и выше
опыт работы по специальности от 1-2 лет

Условия

Релокация (оформление официальных документов, разрешения на работу и т.д. переезд и затраты на оформления документов оплачиваются компанией)
Конкурентная заработная плата 2500-5500$
Регулярное повышение зарплаты
Годовые бонусы
Языковые курсы (английский, чешский)
Профессиональные курсы (программирование/менеджмент/финансы)
Ваучеры на питание (~90крон в день)
Мульти спорт карты
5 недель отпуска

Дополнительная информация

+79032674809 WhatsApp

Контакты:

Roman

developerbbc@gmail.com

+79032674809 WhatsApp



Мобильная версия