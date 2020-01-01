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Оператор-кассир

Размещено 15 июня 09:46
Тип занятости
Полный день
Профессия
Офис-менеджер, Оператор call-центра, Административный работник 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
не указана
Компания
INFOBUS
Описание

Обязанности:
Обслуживание клиентов;
Отправка денежных переводов;
Административная/офисная работа.

Требования

Требования к кандидатам:
Ответственность;
Пунктуальность;
Исполнительность;
Знание ин. языков (чешский, английский, остальные будут преимуществом);
Желание работать;
Легальное пребывание в ЧР;
Возможность работать по выходным.

Условия

Условия:
Официальное трудоустройство, MultiSport карта.
Место работы: Praha, Na Florenci 23
Резюме отправлять на почту.

Дополнительная информация

Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника!
Стань частью мощной и влиятельной команды, которая меняет мир и управляет его процессами!
Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту.

Контакты:

Lilia Paulyshyn

job@infobus.eu

+420 246 093 242.



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