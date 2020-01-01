Оператор-кассир

Обязанности:
Обслуживание клиентов;
Отправка денежных переводов;
Административная/офисная работа.
Требования к кандидатам:
Ответственность;
Пунктуальность;
Исполнительность;
Знание ин. языков (чешский, английский, остальные будут преимуществом);
Желание работать;
Легальное пребывание в ЧР;
Возможность работать по выходным.
Условия:
Официальное трудоустройство, MultiSport карта.
Место работы: Praha, Na Florenci 23
Резюме отправлять на почту.
Мы ждем именно тебя энергичного, инициативного, ответственного работника!
Стань частью мощной и влиятельной команды, которая меняет мир и управляет его процессами!
Если данная вакансия тебе по душе, ты разделяешь наши ценности и интересы, тогда не медли, и отправляй резюме с фотографией на почту.
Lilia Paulyshyn
job@infobus.eu
+420 246 093 242.