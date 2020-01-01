Мерчендайзер. Супермаркет Tesco

Примем мерчендайзер в супермаркет Tesco. Средняя заработная плата 24000 крон. Вакансия подходит для женщин, мужчин. Работа по трудовому договору. авансы
Функциональные обязанности:
пополнение товаров на полках магазина согласно планограмм
распределение изложенного товара на полках
решения задач, поставленных высшим сотрудником
опыт работы мерчендайзера является дополнительным преимуществом
обязательное знание чешского языка
отсутствие судимости
действующая санитарная книжка (можно оформить при прохождении вступительного медицинского осмотра)
материальная ответственность
надежность, ответственный подход к работе
долгосрочная работа в Чехии или частичная занятость
современные и комфортные рабочие места, дружный коллектив
место работы в Праге
приступить к работе на должность можно сразу или по договоренности
предоставляем жилье
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата 100 крон / час
средняя заработная плата 24 000 крон
питание: за свой счет
Бесплатная вакансия для все, кто уже в Чехии!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685