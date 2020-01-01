Мерчендайзер. Супермаркет Tesco

Тип занятости Полный день Профессия Мерчандайзер Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 24 000 CZK

Описание Примем мерчендайзер в супермаркет Tesco. Средняя заработная плата 24000 крон. Вакансия подходит для женщин, мужчин. Работа по трудовому договору. авансы

Функциональные обязанности:

пополнение товаров на полках магазина согласно планограмм

распределение изложенного товара на полках

решения задач, поставленных высшим сотрудником

Требования опыт работы мерчендайзера является дополнительным преимуществом

обязательное знание чешского языка

отсутствие судимости

действующая санитарная книжка (можно оформить при прохождении вступительного медицинского осмотра)

материальная ответственность

надежность, ответственный подход к работе

Условия долгосрочная работа в Чехии или частичная занятость

современные и комфортные рабочие места, дружный коллектив

место работы в Праге

приступить к работе на должность можно сразу или по договоренности

предоставляем жилье

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата 100 крон / час

средняя заработная плата 24 000 крон

питание: за свой счет