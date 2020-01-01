Водитель автопогрузчика (VZV 3,5т). STAROPRAMEN

Тип занятости Полный день Профессия Логист, Водитель Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 30 000 CZK

Описание Примем водителя автопогрузчика 3,5т. STAROPRAMEN. Средняя з / п 30 000 крон. Стабильное место работы

Функциональные обязанности:

разгрузки / загрузки товаров и сырья на производственную линию

своевременное и правильное обслуживание грузовых автомобилей

ответственность за эффективную работу производственной линии

экономное и безопасное использование автопогрузчика

погрузочно-разгрузочные работы на складе

другие вспомогательные работы

Требования опыт работы водителем автопогрузчика (VZV 3,5т)

водительское удостоверение категории W1 (есть возможность получить удостоверение)

самостоятельность и ответственность

отсутствие судимости

хорошее физическое состояние

соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте

готовность работать посменно и по гибкому графику

Условия Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата зависит от опыта и квалификации работника

зарплата водителя автопогрузчика (VZV 3,5т)

135-140 крон / час.

средняя заработная плата 30 000 крон

предоставляем рабочая одежда и защитное оборудование

компенсируем расходы на оформление медицинской книжки и первичного медицинского осмотра

питание: за свой счет

График работы:

дневные смены начинаются в 6:00, по 8-10 часов

ночные смены начинаются в 18:00, по 10-12 часов (по мере необходимости)

возможность работать сверхурочно и в выходные дни