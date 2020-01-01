Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.74
USD
23.77
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03n 15 °C
Logo_of___ircgroup_5-01
IRC Group (International Recruiting Center)
Подобные вакансии
Работники на склады Kaufland в Праге
Europa Workintense
Praha 1
Водитель погрузчика 7 тонн в г. Плзень
Europa Workintense
Plzeň-město
Работники на склады в Праге
Europa Workintense
Praha 1
Работники на склады в Праге
Europa Workintense
Praha 1
business development manager
Best Logistika Cargo s.r.o.
Praha 5

Водитель автопогрузчика (VZV 3,5т). STAROPRAMEN

Размещено 22 июня 12:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Логист, Водитель 
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

Примем водителя автопогрузчика 3,5т. STAROPRAMEN. Средняя з / п 30 000 крон. Стабильное место работы
Функциональные обязанности:
разгрузки / загрузки товаров и сырья на производственную линию
своевременное и правильное обслуживание грузовых автомобилей
ответственность за эффективную работу производственной линии
экономное и безопасное использование автопогрузчика
погрузочно-разгрузочные работы на складе
другие вспомогательные работы

Требования

опыт работы водителем автопогрузчика (VZV 3,5т)
водительское удостоверение категории W1 (есть возможность получить удостоверение)
самостоятельность и ответственность
отсутствие судимости
хорошее физическое состояние
соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте
готовность работать посменно и по гибкому графику

Условия

Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата зависит от опыта и квалификации работника
зарплата водителя автопогрузчика (VZV 3,5т)
135-140 крон / час.
средняя заработная плата 30 000 крон
предоставляем рабочая одежда и защитное оборудование
компенсируем расходы на оформление медицинской книжки и первичного медицинского осмотра
питание: за свой счет
График работы:
дневные смены начинаются в 6:00, по 8-10 часов
ночные смены начинаются в 18:00, по 10-12 часов (по мере необходимости)
возможность работать сверхурочно и в выходные дни

Дополнительная информация

Бесплатная вакансия для всех, кто в Чехии!

Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



Мобильная версия