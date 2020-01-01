Водитель автопогрузчика (VZV 3,5т). STAROPRAMEN

Примем водителя автопогрузчика 3,5т. STAROPRAMEN. Средняя з / п 30 000 крон. Стабильное место работы
Функциональные обязанности:
разгрузки / загрузки товаров и сырья на производственную линию
своевременное и правильное обслуживание грузовых автомобилей
ответственность за эффективную работу производственной линии
экономное и безопасное использование автопогрузчика
погрузочно-разгрузочные работы на складе
другие вспомогательные работы
опыт работы водителем автопогрузчика (VZV 3,5т)
водительское удостоверение категории W1 (есть возможность получить удостоверение)
самостоятельность и ответственность
отсутствие судимости
хорошее физическое состояние
соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте
готовность работать посменно и по гибкому графику
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата зависит от опыта и квалификации работника
зарплата водителя автопогрузчика (VZV 3,5т)
135-140 крон / час.
средняя заработная плата 30 000 крон
предоставляем рабочая одежда и защитное оборудование
компенсируем расходы на оформление медицинской книжки и первичного медицинского осмотра
питание: за свой счет
График работы:
дневные смены начинаются в 6:00, по 8-10 часов
ночные смены начинаются в 18:00, по 10-12 часов (по мере необходимости)
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
Бесплатная вакансия для всех, кто в Чехии!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685