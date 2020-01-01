Каменщик на стройке. Metrostav

Работа для мужчин. 110 крон / час, средняя з / п 28 000 крон в месяц. Работа с проживанием. Выплата авансов по договоренности
Функциональные обязанности:
проведения различных строительных работ, кладка кирпича;
подготовка материала для проведения штукатурных работ;
внешняя / внутренняя штукатурка.
Что требуем:
опыт работы каменщиком мин. 2 года;
ориентация в строительных чертежах и документации;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка приветствуется;
желание работать на долгосрочной основе
опыт работы каменщиком мин. 2 года;
ориентация в строительных чертежах и документации;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка приветствуется;
желание работать на долгосрочной основе
стабильная работа с проживанием в Чехии;
приступить к работе на позицию каменщика можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата на позиции каменщика 110 крон / час;
средняя з / п 28 000 крон в месяц;
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем жильем недалеко от места работы (4500 - 5000 крон в месяц);
частично оплачиваем медицинское и социальное страхование.
питание:
за свой счет.
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Сб., По 11 часов / день.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685