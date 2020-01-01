Каменщик на стройке. Metrostav

Тип занятости Полный день Профессия Каменщик Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 28 000 CZK

Описание Работа для мужчин. 110 крон / час, средняя з / п 28 000 крон в месяц. Работа с проживанием. Выплата авансов по договоренности Функциональные обязанности:

проведения различных строительных работ, кладка кирпича;

подготовка материала для проведения штукатурных работ;

внешняя / внутренняя штукатурка.

Что требуем:

опыт работы каменщиком мин. 2 года;

ориентация в строительных чертежах и документации;

готовность к физическим нагрузкам;

знание чешского языка приветствуется;

желание работать на долгосрочной основе

Требования опыт работы каменщиком мин. 2 года;

ориентация в строительных чертежах и документации;

готовность к физическим нагрузкам;

знание чешского языка приветствуется;

желание работать на долгосрочной основе

Условия стабильная работа с проживанием в Чехии;

приступить к работе на позицию каменщика можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата на позиции каменщика 110 крон / час;

средняя з / п 28 000 крон в месяц;

выплата авансов по договоренности;

обеспечиваем жильем недалеко от места работы (4500 - 5000 крон в месяц);

частично оплачиваем медицинское и социальное страхование.

питание:

за свой счет.

График работы:

односменный режим работы;

НН. - Сб., По 11 часов / день.