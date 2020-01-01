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Praha 1

Каменщик на стройке. Metrostav

Размещено 22 июня 15:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Каменщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
28 000 CZK
Описание

Работа для мужчин. 110 крон / час, средняя з / п 28 000 крон в месяц. Работа с проживанием. Выплата авансов по договоренности

Функциональные обязанности:
проведения различных строительных работ, кладка кирпича;
подготовка материала для проведения штукатурных работ;
внешняя / внутренняя штукатурка.
Что требуем:
опыт работы каменщиком мин. 2 года;
ориентация в строительных чертежах и документации;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка приветствуется;
желание работать на долгосрочной основе

Требования

опыт работы каменщиком мин. 2 года;
ориентация в строительных чертежах и документации;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка приветствуется;
желание работать на долгосрочной основе

Условия

стабильная работа с проживанием в Чехии;
приступить к работе на позицию каменщика можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата на позиции каменщика 110 крон / час;
средняя з / п 28 000 крон в месяц;
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем жильем недалеко от места работы (4500 - 5000 крон в месяц);
частично оплачиваем медицинское и социальное страхование.
питание:
за свой счет.
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Сб., По 11 часов / день.

Дополнительная информация

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Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



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