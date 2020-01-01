Рабочий пекарни. Пекарня Kabat

Примем рабочего пекарни. З / п 28 000 крон. Обеспечиваем жильем. Стабильная работа для мужчин и женщин. авансы
Функциональные обязанности:
изготовление хлебобулочных изделий;
работа с печью в жарком помещении;
замес теста (работа с различными видами теста)
приготовления начинок и наполнения изделий;
отделка и выпечка продукции;
упаковки и сортировки товаров;
контроль качества и экспедиция готовой продукции
опыт рабочего пекарни;
действующая санитарная и медицинская книжка (поможем ее оформить на месте);
самостоятельность и ответственность;
отсутствие судимости;
опыт работы с печами, хлебом, разными видами теста - является преимуществом;
соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте;
готовность работать посменно и по гибкому графику;
хорошее физическое состояние и желание учиться новым вещам.
стабильное место работы в пекарне Kabat;
Место работы: работа в Праге - Michle;
поможем с оформлением личной медицинской книжки и первичный медицинский осмотр;
приступить к работе в должности рабочего пекарни возможно сразу или по договоренности.
Заработная плата, финансовые условия:
зарплата рабочего пекарни 105 крон / час .;
предоставляем жилье;
средняя заработная плата 28 000 крон
работникам по трудовому договору платим в полном объеме медицинское и социальное страхование (в том числе отчисления в пенсионный фонд)
перед началом работы обеспечим оформление личной медицинской книжки и первичный медицинский осмотр;
предоставляем рабочая одежда;
авансы.
питание:
за свой счет;
возможность покупать готовую продукцию в пекарне за полцены.
График работы:
работа в две смены: Пн-Пт, 5: 00-16: 00/18: 00-6: 00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
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