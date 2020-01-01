Рабочий пекарни. Пекарня Kabat

Примем рабочего пекарни. З / п 28 000 крон. Обеспечиваем жильем. Стабильная работа для мужчин и женщин. авансы Функциональные обязанности: изготовление хлебобулочных изделий; работа с печью в жарком помещении; замес теста (работа с различными видами теста) приготовления начинок и наполнения изделий; отделка и выпечка продукции; упаковки и сортировки товаров; контроль качества и экспедиция готовой продукции

опыт рабочего пекарни; действующая санитарная и медицинская книжка (поможем ее оформить на месте); самостоятельность и ответственность; отсутствие судимости; опыт работы с печами, хлебом, разными видами теста - является преимуществом; соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте; готовность работать посменно и по гибкому графику; хорошее физическое состояние и желание учиться новым вещам.

Условия

стабильное место работы в пекарне Kabat;

Место работы: работа в Праге - Michle;

поможем с оформлением личной медицинской книжки и первичный медицинский осмотр;

приступить к работе в должности рабочего пекарни возможно сразу или по договоренности.

Заработная плата, финансовые условия:

зарплата рабочего пекарни 105 крон / час .;

предоставляем жилье;

средняя заработная плата 28 000 крон

работникам по трудовому договору платим в полном объеме медицинское и социальное страхование (в том числе отчисления в пенсионный фонд)

перед началом работы обеспечим оформление личной медицинской книжки и первичный медицинский осмотр;

предоставляем рабочая одежда;

авансы.

питание:

за свой счет;

возможность покупать готовую продукцию в пекарне за полцены.

График работы:

работа в две смены: Пн-Пт, 5: 00-16: 00/18: 00-6: 00;

возможность работать сверхурочно и в выходные дни