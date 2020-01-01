Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.74
USD
23.77
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03n 15 °C
Logo_of___ircgroup_5-01
IRC Group (International Recruiting Center)
Подобные вакансии
Работник склада
Rezident grup AT s.r.o.
Praha 9
Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 120 крон на час
Karnivores s r o
Praha 9
Требуются сотрудники (м/ж) на теплый склад
Dosma spol. s.r.o.
Praha 4
Работники на склад.Берем по ПОЛЬСКИМ визам
Brilant
Praha 4
Набираем Работников на продуктовый склад (НЕ рохлик)
Brilant
Praha 5

Работник на склад, LKY Logistics

Размещено 22 июня 15:24
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
28 000 CZK
Описание

Примем работника на склад. Средняя з / п 28 000 крон. Обеспечение жильем. Подходит для женщин и мужчин

Функциональные обязанности:
сортировки и мытья пластмассовых ящиков;
упаковки отсортированных ящиков специальной пленкой
выполнение указаний руководителя;
после обучения - возможна работа с автопогрузчиком

Требования

опыт работы работника на складе является преимуществом;
хорошее физическое состояние;
отсутствие судимости;
самостоятельность, ответственность;
соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте

Условия

стабильное рабочее место в международной компании "LKY";
дружный коллектив;
место работы - Прага, Горни Почернице;
приступить к работе работника на складе можно сразу или по договоренности;
работа по трудовому соглашению, возможность заключения трудового договора;
обеспечиваем медицинским и социальным страхованием, с вкладом в пенсионный фонд.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата работника на складе 96 крон / час;
средняя заработная плата в 28 000 крон / мес .;
обеспечиваем жильем;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни;
возможность выплаты авансов каждую неделю.
питание:
за свой счет
График работы:
дневные и ночные смены;
Пн - Сб с 6:00 - 18:00 или с 18:00 - 6:00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни

Дополнительная информация

Бесплатная вакансия!

Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



Мобильная версия