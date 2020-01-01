Работник на склад, LKY Logistics

Условия

стабильное рабочее место в международной компании "LKY";

дружный коллектив;

место работы - Прага, Горни Почернице;

приступить к работе работника на складе можно сразу или по договоренности;

работа по трудовому соглашению, возможность заключения трудового договора;

обеспечиваем медицинским и социальным страхованием, с вкладом в пенсионный фонд.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата работника на складе 96 крон / час;

средняя заработная плата в 28 000 крон / мес .;

обеспечиваем жильем;

возможность работать сверхурочно и в выходные дни;

возможность выплаты авансов каждую неделю.

питание:

за свой счет

График работы:

дневные и ночные смены;

Пн - Сб с 6:00 - 18:00 или с 18:00 - 6:00;

возможность работать сверхурочно и в выходные дни