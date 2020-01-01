Работник на склад, LKY Logistics

Примем работника на склад. Средняя з / п 28 000 крон. Обеспечение жильем. Подходит для женщин и мужчин
Функциональные обязанности:
сортировки и мытья пластмассовых ящиков;
упаковки отсортированных ящиков специальной пленкой
выполнение указаний руководителя;
после обучения - возможна работа с автопогрузчиком
опыт работы работника на складе является преимуществом;
хорошее физическое состояние;
отсутствие судимости;
самостоятельность, ответственность;
соблюдение установленных правил техники безопасности на рабочем месте
стабильное рабочее место в международной компании "LKY";
дружный коллектив;
место работы - Прага, Горни Почернице;
приступить к работе работника на складе можно сразу или по договоренности;
работа по трудовому соглашению, возможность заключения трудового договора;
обеспечиваем медицинским и социальным страхованием, с вкладом в пенсионный фонд.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата работника на складе 96 крон / час;
средняя заработная плата в 28 000 крон / мес .;
обеспечиваем жильем;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни;
возможность выплаты авансов каждую неделю.
питание:
за свой счет
График работы:
дневные и ночные смены;
Пн - Сб с 6:00 - 18:00 или с 18:00 - 6:00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685