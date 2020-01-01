Разнорабочий на складе Hecht

Условия

место работы: Hecht, Странчице, недалеко от Праги (Прага-восток), Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

работа в Праге с проживанием (Прага-Восток)

приступить на позицию разнорабочего можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата разнорабочего на складе 105 крон / час;

средняя з / п 21 000 крон в месяц;

предоставляем жилье (цена около 4200 крон в месяц);

предоставляем рабочая обувь (цена ± 500 крон)

выплата авансов по договоренности.

питание:

за свой счет

График работы:

односменный режим работы;

НН. - Пт. 10 - 12:00 в день;

есть возможность работать в выходные дни.