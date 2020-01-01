Разнорабочий на складе Hecht

Работа с проживанием. Оплата от 105 крон / час, средняя з / п 21 000 крон в месяц. выплата авансов
Функциональные обязанности:
работа на складе с товаром;
упаковка и переупаковка товара для экспедиции;
контроль качества упакованных товаров.
опыт работы на складе - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка - преимущество;
отсутствие судимости;
желание работать на долгосрочной основе
место работы: Hecht, Странчице, недалеко от Праги (Прага-восток), Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
работа в Праге с проживанием (Прага-Восток)
приступить на позицию разнорабочего можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата разнорабочего на складе 105 крон / час;
средняя з / п 21 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (цена около 4200 крон в месяц);
предоставляем рабочая обувь (цена ± 500 крон)
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Пт. 10 - 12:00 в день;
есть возможность работать в выходные дни.
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Иванова Ольга
info@ircglobal.net
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