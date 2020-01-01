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Помощник кровельщика. IdeaSense

Размещено 22 июня 15:29
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Описание

Работа для мужчин. Почасовая оплата 130 крон / час, средняя з / п 30 000 крон / мес. Обеспечиваем бесплатным жильем. выплата авансов

Функциональные обязанности:
подготовка и перемещение материалов;
покрытия и перекрытия жилых и промышленных зданий, укладка черепицы Tondach;
вспомогательные работы на высоте.

Требования

опыт работы на перекрытии крыш - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам;
самостоятельность, ответственность;
соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте;
желание работать на долгосрочной основе.

Условия

работа по всей Чехии и Словакии;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
стабильная работа в Чехии и в Словакии с бесплатным проживанием;
приступить к работе на позицию помощника кровельщика после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата на позиции помощника кровельщика 130 крон / час;
средняя з / п 30 000 крон в месяц;
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем бесплатным жильем недалеко от места работы;
частично оплачиваем медицинское и социальное страхование.
питание:
за свой счет.
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Пт., По 12 часов / день;
есть возможность работать в выходные дни.

Дополнительная информация

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Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



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