Помощник кровельщика. IdeaSense

Условия

работа по всей Чехии и Словакии;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

стабильная работа в Чехии и в Словакии с бесплатным проживанием;

приступить к работе на позицию помощника кровельщика после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата на позиции помощника кровельщика 130 крон / час;

средняя з / п 30 000 крон в месяц;

выплата авансов по договоренности;

обеспечиваем бесплатным жильем недалеко от места работы;

частично оплачиваем медицинское и социальное страхование.

питание:

за свой счет.

График работы:

односменный режим работы;

НН. - Пт., По 12 часов / день;

есть возможность работать в выходные дни.