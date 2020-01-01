Сварщик методом MIG, MAG, TIG. Montpetrol

Условия

Долгосрочная работа в Чехии;

место работы: «Montpetrol», город Годонин (недалеко от границы со Словакией), Южно край, Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

стабильная работа в Чехии с проживанием;

приступить к работе на позицию сварщика можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата на позиции сварщика от 180 крон / час;

заработок около 40000 крон в месяц;

предоставляем спецодежду;

выплата авансов по договоренности;

обеспечиваем жильем (цена около 4000 крон в месяц).

питание:

за свой счет

График работы:

односменный режим работы;

НН. - Пт. С 7:00 - 17:00;

Сб. - сокращенный рабочий день.