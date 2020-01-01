Сварщик методом MIG, MAG, TIG. Montpetrol

Оплата от 180 крон / час, средняя з / п около 40000 крон / мес. Жилье и спецодежда - предоставляем
Функциональные обязанности:
работа в производственном цехе, изготовление деталей для насосов (HAUKE) газопровода;
подготовка и проведение сварочных работ методом MIG, MAG, TIG;
работа с технической документацией и планами;
финальная шлифовка сварочного шва;
контроль и обслуживание инструментов, сварочных аппаратов и соответствующего оборудования;
соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.
опыт работы на позиции сварщика 111 (ручная дуговая сварка) и 141 (TIG-сварки)
международный сертификат сварщика - преимущество;
умение читать и работать с планами и технической документацией;
базовое знание чешского языка;
готовность к физическим нагрузкам;
интерес к долгосрочной занятости
Долгосрочная работа в Чехии;
место работы: «Montpetrol», город Годонин (недалеко от границы со Словакией), Южно край, Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
стабильная работа в Чехии с проживанием;
приступить к работе на позицию сварщика можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата на позиции сварщика от 180 крон / час;
заработок около 40000 крон в месяц;
предоставляем спецодежду;
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем жильем (цена около 4000 крон в месяц).
питание:
за свой счет
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Пт. С 7:00 - 17:00;
Сб. - сокращенный рабочий день.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685