Водитель автопогрузчика (ретрак). FM Česká

Функциональные обязанности: большая часть работы - работа на позиции работника склада, работа с автопогрузчиком - примерно треть всего рабочего времени; составление, погрузки и разгрузки товара с помощью вилочного автопогрузчика (ретрак) на стеллажи разгрузки и проверка грузов; перемещения паллет (поддонов) по составу; ответственность за автопогрузчик и контроль его технического состояния

Условия

стабильная работа на складе FM Česká;

место работы: Тухомержице, Прага-запад, Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

работа в Праге с проживанием;

приступить на позицию водителя автопогрузчика можно после собеседования;

как к нам добраться: автобус 312 от остановки Боржиславка к остановке В Шпейхару.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата водителя автопогрузчика 130 крон / час;

средняя з / п 28 000 крон в месяц;

предоставляем жилье (цена около 4500 крон в месяц)

обеспечиваем защитными средствами во время работы;

выплата авансов по договоренности.

питание: собственно

График работы:

работа в три смены (дневные, послеобеденные и ночные смены)

возможность планирования изменений

возможность работать в выходные дни и праздники