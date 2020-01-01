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Водитель автопогрузчика (ретрак). FM Česká

Размещено 22 июня 15:34
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
28 000 CZK
Описание

Работа на складе в Праге. Почасовая оплата 130 крон / час, средняя з / п 28 000 крон / мес. Работа с проживанием. Выплата авансов.

Функциональные обязанности:
большая часть работы - работа на позиции работника склада, работа с автопогрузчиком - примерно треть всего рабочего времени;
составление, погрузки и разгрузки товара с помощью вилочного автопогрузчика (ретрак) на стеллажи
разгрузки и проверка грузов;
перемещения паллет (поддонов) по составу;
ответственность за автопогрузчик и контроль его технического состояния

Требования

опыт работы водителя автопогрузчика (ретраки) - обязательный;
действующее водительское удостоверение на автопогрузчик (VZV ретрак) является преимуществом (поможем с оформлением в случае отсутствия)
хорошая физическая подготовка;
ответственности, надежность, трудолюбие;
возможность работать посменно;
отсутствие судимости;
ответственность за эффективную и безопасную работу вилочного автопогрузчика;
соблюдение установленных норм техники безопасности на рабочем месте

Условия

стабильная работа на складе FM Česká;
место работы: Тухомержице, Прага-запад, Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
работа в Праге с проживанием;
приступить на позицию водителя автопогрузчика можно после собеседования;
как к нам добраться: автобус 312 от остановки Боржиславка к остановке В Шпейхару.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата водителя автопогрузчика 130 крон / час;
средняя з / п 28 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (цена около 4500 крон в месяц)
обеспечиваем защитными средствами во время работы;
выплата авансов по договоренности.
питание: собственно
График работы:
работа в три смены (дневные, послеобеденные и ночные смены)
возможность планирования изменений
возможность работать в выходные дни и праздники

Дополнительная информация

Бесплатная вакансия!

Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



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