Водитель погрузчика 5 т. Coca-Cola

Работа на производстве. Оплата от 135 крон / час, средняя з / п 35 000 крон / мес. Работа с жильем.
Функциональные обязанности:
погрузочно-разгрузочные работы согласно системным требованиям с помощью вилочного погрузчика;
разложения паллет с линии на установленные места на территории склада;
погрузки и разгрузки грузовых автомобилей;
другие складские работы.
опыт работы мин. 1 год на позиции водителя погрузчика 5 тонн;
действующее водительское удостоверение водителя автопогрузчика (категория I, II, W1)
отсутствие судимости;
действительно санитарная книжка, которую можно оформить при вступительном медицинском осмотре;
строгое соблюдение установленных правил техники безопасности;
надежность, ответственность;
желание работать посменно;
готовность работать 12-ти часовые смены, включая некоторые выходные и праздничные дни;
заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве
работа с жильем в Праге
работа на производстве, стабильное место работы в компании Coca-Cola;
место работы: Прага 9 - Kyje;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
приступить к работе на должность водителя погрузчика можно сразу или по договоренности;
обеспечиваем питьевой режим в течение дня: Coca-Cola и другие напитки на рабочем месте бесплатно;
как добраться: автобус № 109, 110,263, 296 - остановка Sídliště Jahodnice.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата водителя автопогрузчика - 135 крон / час, после обучения - 145 крон / час;
средняя з / п около 35000 крон / месяц;
после отработанных 3 месяцев - бонусы;
обеспечиваем рабочей обувью и одеждой;
возможна выплата авансов после отработанных 10 дней
обеспечиваем жильем (цена около 4200 крон в месяц).
питание:
за свой счет;
обеспечиваем питьевой режим в течение дня: Coca-Cola и другие напитки на рабочем месте бесплатно.
График работы:
двухсменный график работы (день / ночь);
с 6:00 до 18:00 или с 18:00 до 6:00 часов;
есть возможность работать в выходные дни в зависимости от заказов и сезона.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
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