Водитель погрузчика 5 т. Coca-Cola

Условия

работа с жильем в Праге

работа на производстве, стабильное место работы в компании Coca-Cola;

место работы: Прага 9 - Kyje;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

приступить к работе на должность водителя погрузчика можно сразу или по договоренности;

обеспечиваем питьевой режим в течение дня: Coca-Cola и другие напитки на рабочем месте бесплатно;

как добраться: автобус № 109, 110,263, 296 - остановка Sídliště Jahodnice.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата водителя автопогрузчика - 135 крон / час, после обучения - 145 крон / час;

средняя з / п около 35000 крон / месяц;

после отработанных 3 месяцев - бонусы;

обеспечиваем рабочей обувью и одеждой;

возможна выплата авансов после отработанных 10 дней

обеспечиваем жильем (цена около 4200 крон в месяц).

питание:

за свой счет;

обеспечиваем питьевой режим в течение дня: Coca-Cola и другие напитки на рабочем месте бесплатно.

График работы:

двухсменный график работы (день / ночь);

с 6:00 до 18:00 или с 18:00 до 6:00 часов;

есть возможность работать в выходные дни в зависимости от заказов и сезона.