Сварщик мостовых металлоконструкций. Metrostav

Ссора MIG, MAG и TIG. Оплата от 160 - 170 крон / час, средняя з / п около 40000 крон / месяц.
Функциональные обязанности:
сварочные работы при составлении мостовых металлоконструкций на строительных площадках;
подготовка металлоконструкций к сварке;
сварки методом 135 и 136, сварки методом 141 - приветствуется;
сварки на основе технических чертежей;
запись данных о ходе работы и результаты выполненной работы;
строгое соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте.
высшее образование сварщика - предпочитаем;
опыт работы на позиции сварщика мин. 2 года;
действующий сварочный сертификат MIG, MAG и TIG;
международный сертификат сварщика - преимущество;
умение читать и работать с планами и технической документацией;
прохождения тестов: ультразвуковое тестирование сварных швов (стыковая сварка, сварка методами 135, 136);
базовое знание чешского языка;
готовность к физическим нагрузкам;
интерес к долгосрочной занятости;
готовность работать с переездами по всей Чехии;
строгое соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте
есть возможность обучения для сварщиков без опыта работы;
место работы: фирма Metrostav, работа в Праге, Горни Почернице;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
стабильная работа в Чехии с проживанием;
приступить к работе на позицию сварщика можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата на позиции сварщика от 160 - 170 крон / час;
заработок около 40000 крон в месяц;
предоставляем спецодежду;
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем жильем (цена от 4200 крон в месяц).
питание:
за свой счет
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Пт. по 12:00 в день;
есть возможность работать в выходные дни.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685