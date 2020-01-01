Сварщик мостовых металлоконструкций. Metrostav

высшее образование сварщика - предпочитаем; опыт работы на позиции сварщика мин. 2 года; действующий сварочный сертификат MIG, MAG и TIG; международный сертификат сварщика - преимущество; умение читать и работать с планами и технической документацией; прохождения тестов: ультразвуковое тестирование сварных швов (стыковая сварка, сварка методами 135, 136); базовое знание чешского языка; готовность к физическим нагрузкам; интерес к долгосрочной занятости; готовность работать с переездами по всей Чехии; строгое соблюдение правил техники безопасности на рабочем месте

Условия

есть возможность обучения для сварщиков без опыта работы;

место работы: фирма Metrostav, работа в Праге, Горни Почернице;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

стабильная работа в Чехии с проживанием;

приступить к работе на позицию сварщика можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата на позиции сварщика от 160 - 170 крон / час;

заработок около 40000 крон в месяц;

предоставляем спецодежду;

выплата авансов по договоренности;

обеспечиваем жильем (цена от 4200 крон в месяц).

питание:

за свой счет

График работы:

односменный режим работы;

НН. - Пт. по 12:00 в день;

есть возможность работать в выходные дни.