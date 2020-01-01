Рабочий. Производство кнедликов. Svoboda

Обеспечиваем проживание у места работы. 92 крон / час. Средняя з / п 20 000 крон. Работа для семейных пар. еженедельные авансы
Функциональные обязанности:
работа на конвеерниий линии;
наполнение кнедликов;
упаковка продукции;
уборка рабочего места в конце смены
опыт на аналогичной позиции - преимущество;
действующая санитарная книжка является обязательным (если нет - помогаем с оформлением в короткие сроки)
надежность, ответственность;
отсутствие судимости;
готовность работать 12-ти часовые смены, включая некоторые выходные и праздничные дни;
заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве
длительная и стабильная работа в Чехии;
работа подходит для семейных пар
стабильная работа в компании Svoboda;
место работы: Блучина, Южно-Моравский край (20 км от Брно)
систематическое обучение и повышение квалификации;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
приступить к работе можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата рабочего 92 крон / час;
средняя з / п 20 000 крон
выплата авансов по договоренности;
обеспечиваем бесплатным жильем недалеко от места работы;
оплачивается медицинское, социальное и пенсионное страхование.
питание:
за свой счет.
График работы:
двухсменный рабочий график;
Вс - Пт., По 10 - 12 часов, Сб - выходной.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685