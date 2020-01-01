Рабочий. Производство кнедликов. Svoboda

опыт на аналогичной позиции - преимущество; действующая санитарная книжка является обязательным (если нет - помогаем с оформлением в короткие сроки) надежность, ответственность; отсутствие судимости; готовность работать 12-ти часовые смены, включая некоторые выходные и праздничные дни; заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве

Условия

длительная и стабильная работа в Чехии;

работа подходит для семейных пар

стабильная работа в компании Svoboda;

место работы: Блучина, Южно-Моравский край (20 км от Брно)

систематическое обучение и повышение квалификации;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

приступить к работе можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата рабочего 92 крон / час;

средняя з / п 20 000 крон

выплата авансов по договоренности;

обеспечиваем бесплатным жильем недалеко от места работы;

оплачивается медицинское, социальное и пенсионное страхование.

питание:

за свой счет.

График работы:

двухсменный рабочий график;

Вс - Пт., По 10 - 12 часов, Сб - выходной.