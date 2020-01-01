Работник пекарни. Пекарня PAC

Примем работника в пекарню. Средняя заработная плата 20000 крон. Авансы. Обеспечиваем проживанием у места работы. Рабочая одежда.
Функциональные обязанности:
формирование хлебобулочных изделий вручную;
упаковка готовой продукции;
подготовка сырья;
сортировка хлебобулочных изделий;
работа в помещении с повышенной температурой воздуха
опыт работы в пекарне является дополнительным преимуществом;
пунктуальность, ответственность, исполнительность;
справка о несудимости;
готовность работать посменно;
действительную санитарную книжку, которую можно оформить при прохождении вступительного медицинского осмотра.
долгосрочная работа в Чехии;
стабильное место работы в Пекарни РАС;
место работы: город Пршибрам, Среднечешский край (60 км. от Праги)
иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство в Чехии по рабочей карте, а также по краткосрочному разрешения на работу;
работа на основании трудового соглашения, возможность заключения трудового договора (оплачивается медицинское, социальное и пенсионное страхование);
приступить к работе в должности можно сразу, или по договоренности.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата 85 крон / час;
средняя з / п 20 000 крон / мес.;
обеспечиваем проживанием у места работы;
предоставляем рабочая обувь и одежда;
оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование.
питание:
за свой счет;
кондитерские и хлебобулочные изделия в течение рабочего дня бесплатно.
График работы:
двухсменный режим работы (дневные и ночные смены);
с 6:00 до 18:00 час .;
с 18:00 до 6:00 ч .;
возможность работать сверхурочно и в выходные.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685