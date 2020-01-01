Работник пекарни. Пекарня PAC

Условия

долгосрочная работа в Чехии;

стабильное место работы в Пекарни РАС;

место работы: город Пршибрам, Среднечешский край (60 км. от Праги)

иностранцам обеспечиваем легальное долгосрочное трудоустройство в Чехии по рабочей карте, а также по краткосрочному разрешения на работу;

работа на основании трудового соглашения, возможность заключения трудового договора (оплачивается медицинское, социальное и пенсионное страхование);

приступить к работе в должности можно сразу, или по договоренности.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата 85 крон / час;

средняя з / п 20 000 крон / мес.;

обеспечиваем проживанием у места работы;

предоставляем рабочая обувь и одежда;

оплачиваем медицинское, социальное и пенсионное страхование.

питание:

за свой счет;

кондитерские и хлебобулочные изделия в течение рабочего дня бесплатно.

График работы:

двухсменный режим работы (дневные и ночные смены);

с 6:00 до 18:00 час .;

с 18:00 до 6:00 ч .;

возможность работать сверхурочно и в выходные.