Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.74
USD
23.77
RUB
0.34
UAH
0.89
Энциклопедия Карта Погода
03n 15 °C
Logo_of___ircgroup_5-01
IRC Group (International Recruiting Center)
Подобные вакансии
Работник склада
Rezident grup AT s.r.o.
Praha 9
Сборщик велосипедов Прага, Čakovice 120 крон на час
Karnivores s r o
Praha 9
Требуются сотрудники (м/ж) на теплый склад
Dosma spol. s.r.o.
Praha 4
Работники на склад.Берем по ПОЛЬСКИМ визам
Brilant
Praha 4
Набираем Работников на продуктовый склад (НЕ рохлик)
Brilant
Praha 5

Работа на складе и производстве Vafo

Размещено 22 июня 15:48
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
28 000 CZK
Описание

Работа для семейных пар. Оплата 100 крон / час, средний заработок 28000 крон / мес. Работа с проживанием.
Функциональные обязанности:
работа с товаром во время выгрузки;
упаковка и переупаковка кормов;
контроль качества упакованных товаров;
маркировки и составления товара на паллеты;
четкое выполнение задач поставленных мастером

Требования

опыт работы на аналогичной позиции - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам, хорошее зрение;
аккуратность, ответственность;
желание учиться новым вещам;
базовые знания чешского языка будут преимуществом

Условия

работа для семейных пар (мужчин и женщин), работа в Праге
Vafo занимается производством, дистрибуцией и разработкой премиального корма для собак и кошек;
место работы: Chrášt'any в районе Прага-запад, Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;
работа с проживанием в Праге
приступить к работе на рабочую позицию можно сразу или по договоренности;
как к нам добраться: от остановки метро Zličin к остановке Chrášt'any (автобус: 307, 308, 309, 310, 311, 347, 358, 380).
Заработная плата, финансовые условия:
оплата 100 крон / час;
средний заработок составляет около 28 000 крон / мес.;
обеспечиваем проживанием недалеко от места работы, для семейных пар предоставляем отдельную комнату (цена около 4200 крон в месяц);
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет
График работы:
работа в две смены (дневные и ночные смены);
время работы: Пн.-Вс. 6:00 - 18:00 или с 18:00 - 6:00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни

Дополнительная информация

Бесплатная вакансия!

Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



Мобильная версия