Работа на складе и производстве Vafo

Работа для семейных пар. Оплата 100 крон / час, средний заработок 28000 крон / мес. Работа с проживанием.
Функциональные обязанности:
работа с товаром во время выгрузки;
упаковка и переупаковка кормов;
контроль качества упакованных товаров;
маркировки и составления товара на паллеты;
четкое выполнение задач поставленных мастером
опыт работы на аналогичной позиции - преимущество;
готовность к физическим нагрузкам, хорошее зрение;
аккуратность, ответственность;
желание учиться новым вещам;
базовые знания чешского языка будут преимуществом
работа для семейных пар (мужчин и женщин), работа в Праге
Vafo занимается производством, дистрибуцией и разработкой премиального корма для собак и кошек;
место работы: Chrášt'any в районе Прага-запад, Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;
работа с проживанием в Праге
приступить к работе на рабочую позицию можно сразу или по договоренности;
как к нам добраться: от остановки метро Zličin к остановке Chrášt'any (автобус: 307, 308, 309, 310, 311, 347, 358, 380).
Заработная плата, финансовые условия:
оплата 100 крон / час;
средний заработок составляет около 28 000 крон / мес.;
обеспечиваем проживанием недалеко от места работы, для семейных пар предоставляем отдельную комнату (цена около 4200 крон в месяц);
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет
График работы:
работа в две смены (дневные и ночные смены);
время работы: Пн.-Вс. 6:00 - 18:00 или с 18:00 - 6:00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни
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Иванова Ольга
info@ircglobal.net
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