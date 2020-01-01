Работа на складе и производстве Vafo

Условия

работа для семейных пар (мужчин и женщин), работа в Праге

Vafo занимается производством, дистрибуцией и разработкой премиального корма для собак и кошек;

место работы: Chrášt'any в районе Прага-запад, Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;

работа с проживанием в Праге

приступить к работе на рабочую позицию можно сразу или по договоренности;

как к нам добраться: от остановки метро Zličin к остановке Chrášt'any (автобус: 307, 308, 309, 310, 311, 347, 358, 380).

Заработная плата, финансовые условия:

оплата 100 крон / час;

средний заработок составляет около 28 000 крон / мес.;

обеспечиваем проживанием недалеко от места работы, для семейных пар предоставляем отдельную комнату (цена около 4200 крон в месяц);

выплата авансов по договоренности.

питание:

за свой счет

График работы:

работа в две смены (дневные и ночные смены);

время работы: Пн.-Вс. 6:00 - 18:00 или с 18:00 - 6:00;

возможность работать сверхурочно и в выходные дни