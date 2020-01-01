Работник на производство поддонов (паллет). Dřevo сomplet

Средняя з / п 28 000 крон в месяц. Предоставляем рабочую одежду. Работа с проживанием. выплата авансов
Функциональные обязанности:
изготовление деревянных поддонов;
распыления, обработка, сортировка, зачистка досок;
обслуживание машин и рабочих станков;
работа с монтажным пистолетом;
складирования готовой продукции;
контроль качества.
практика на производстве поддонов;
ответственность, исполнительность, трудолюбие;
готовность к физическим нагрузкам;
справка о несудимости - обязательно
работа на производстве поддонов, работа в Градец Кралове;
место работы: «Dřevo Complet», Градец Кралове, Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;
работа с проживанием в Градец Кралове, в 30 минутах от производства;
приступить к работе на позицию рабочего на производстве можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
з / п работника на производстве зависит от количества изготовленных поддонов (работа на норму)
средняя з / п 28 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (в 30 минутах от работы);
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет
График работы:
режим работы в две смены: Пн - Сб;
с 6:00 до 18:00 / с 18:00 до 6:00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685