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Работник на производство поддонов (паллет). Dřevo сomplet

Размещено 22 июня 15:50
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
28 000 CZK
Описание

Средняя з / п 28 000 крон в месяц. Предоставляем рабочую одежду. Работа с проживанием. выплата авансов
Функциональные обязанности:
изготовление деревянных поддонов;
распыления, обработка, сортировка, зачистка досок;
обслуживание машин и рабочих станков;
работа с монтажным пистолетом;
складирования готовой продукции;
контроль качества.

Требования

практика на производстве поддонов;
ответственность, исполнительность, трудолюбие;
готовность к физическим нагрузкам;
справка о несудимости - обязательно

Условия

работа на производстве поддонов, работа в Градец Кралове;
место работы: «Dřevo Complet», Градец Кралове, Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;
работа с проживанием в Градец Кралове, в 30 минутах от производства;
приступить к работе на позицию рабочего на производстве можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
з / п работника на производстве зависит от количества изготовленных поддонов (работа на норму)
средняя з / п 28 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (в 30 минутах от работы);
выплата авансов по договоренности.
питание:
за свой счет
График работы:
режим работы в две смены: Пн - Сб;
с 6:00 до 18:00 / с 18:00 до 6:00;
возможность работать сверхурочно и в выходные дни.

Дополнительная информация

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Контакты:

Иванова Ольга

info@ircglobal.net

+380664833716, +380638098797, +380971293685



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