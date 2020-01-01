Работник на производство поддонов (паллет). Dřevo сomplet

Условия

работа на производстве поддонов, работа в Градец Кралове;

место работы: «Dřevo Complet», Градец Кралове, Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, оплачиваем медицинское и социальное страхование;

работа с проживанием в Градец Кралове, в 30 минутах от производства;

приступить к работе на позицию рабочего на производстве можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

з / п работника на производстве зависит от количества изготовленных поддонов (работа на норму)

средняя з / п 28 000 крон в месяц;

предоставляем жилье (в 30 минутах от работы);

выплата авансов по договоренности.

питание:

за свой счет

График работы:

режим работы в две смены: Пн - Сб;

с 6:00 до 18:00 / с 18:00 до 6:00;

возможность работать сверхурочно и в выходные дни.