Упаковщик на складе, работа на линии. VOG. Работа в Праге

Оплата 115 крон / час, средняя з / п 20 000 крон / мес. Предоставляем жилье, авансы
Функциональные обязанности:
работа на упаковочной линии;
упаковка и переупаковка готовой продукции;
контроль качества упакованных товаров;
маркировки, сортировки и сбора товаров;
подготовка к отправке.
опыт работы упаковщиком - преимущество;
умение управлять автопогрузчиком - приветствуется;
справка о несудимости;
готовность к физическим нагрузкам;
знание чешского языка - преимущество;
заинтересованность в долгосрочном трудоустройстве
работа в Праге на складе, при необходимости предоставляем жилье;
место работы: «VOG», Странчице (Прага-восток), Чехия;
работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;
приступить на позицию упаковщика на складе можно после собеседования.
Заработная плата, финансовые условия:
заработная плата упаковщика 115 крон / час;
средняя з / п 20 000 крон в месяц;
предоставляем жилье (цена около 4200 крон в месяц);
предоставляем рабочая одежда;
выплата авансов по договоренности.
питание:
столовая на территории склада, цена обеда около 80 крон
обеспечиваем питьевой режим в течение рабочей смены - бесплатно.
График работы:
односменный режим работы;
НН. - Пт. с 7:00 - 15:30;
10:00 - 10:20, 12:00 - 12:30 - перерыва;
Сб, Вс - выходные.
Бесплатная вакансия!
Иванова Ольга
info@ircglobal.net
+380664833716, +380638098797, +380971293685