Упаковщик на складе, работа на линии. VOG. Работа в Праге

Условия

работа в Праге на складе, при необходимости предоставляем жилье;

место работы: «VOG», Странчице (Прага-восток), Чехия;

работа на основании соглашения о трудовой деятельности с возможностью подписания трудового договора на полную занятость, медицинское и социальное (в том числе пенсионное) страхование;

приступить на позицию упаковщика на складе можно после собеседования.

Заработная плата, финансовые условия:

заработная плата упаковщика 115 крон / час;

средняя з / п 20 000 крон в месяц;

предоставляем жилье (цена около 4200 крон в месяц);

предоставляем рабочая одежда;

выплата авансов по договоренности.

питание:

столовая на территории склада, цена обеда около 80 крон

обеспечиваем питьевой режим в течение рабочей смены - бесплатно.

График работы:

односменный режим работы;

НН. - Пт. с 7:00 - 15:30;

10:00 - 10:20, 12:00 - 12:30 - перерыва;

Сб, Вс - выходные.