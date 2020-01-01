Сварщик в Остраве

Условия

- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.

- Чистая Зп от 130 - 180 крон/час (в зависимости от квалификации)

- Возможность выплаты еженедельных авансов

- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию

- Минимальное количество от 240 часов в месяц

- Проезд до места работы за счет работодателя

- Предостваляем жилье в общежити от 2000 крон/ месяц (до 4 рабочих в комнате)

- Оплачиваем медицинское и социальное страхование

- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.