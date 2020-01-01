Сварщик в Остраве

В связи с расширением производсва, на автомобильный завод открыт набор на позицию сварщик.
- Мужчины 18-50 лет
- С опытом работы от 2 лет
- Ответсвенный подход к работе
- Способность быстро учится новому
- Сертификат Европейского образца приветсвуется
- Отсутвие судимости
- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.
- Чистая Зп от 130 - 180 крон/час (в зависимости от квалификации)
- Возможность выплаты еженедельных авансов
- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию
- Минимальное количество от 240 часов в месяц
- Проезд до места работы за счет работодателя
- Предостваляем жилье в общежити от 2000 крон/ месяц (до 4 рабочих в комнате)
- Оплачиваем медицинское и социальное страхование
- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.
Шкатуло Евгений Андреевич
Info@afinaservice.eu