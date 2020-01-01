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Сварщик в Остраве

Размещено Вчера 13:13
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
45 000 CZK
Компания
AFINASERVICE
Описание

В связи с расширением производсва, на автомобильный завод открыт набор на позицию сварщик.

Требования

- Мужчины 18-50 лет
- С опытом работы от 2 лет
- Ответсвенный подход к работе
- Способность быстро учится новому
- Сертификат Европейского образца приветсвуется
- Отсутвие судимости

Условия

- Официальное трудоустройство по чешским и польским 2 годичным рабочим картам, а так же 6 месячным польским визам.
- Чистая Зп от 130 - 180 крон/час (в зависимости от квалификации)
- Возможность выплаты еженедельных авансов
- График работы пн-пт: 10-12 часов, сб: по желанию
- Минимальное количество от 240 часов в месяц
- Проезд до места работы за счет работодателя
- Предостваляем жилье в общежити от 2000 крон/ месяц (до 4 рабочих в комнате)
- Оплачиваем медицинское и социальное страхование
- Предоставим полную консультацию по оформлению и продлению документов.

Контакты:

Шкатуло Евгений Андреевич

Info@afinaservice.eu



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