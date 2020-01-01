Описание

Крупное предприятие по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей Открывает набор на позицию «автомеханик»

Требования к кандидату:

минимальный опыт работы 5 лет

(и выше)

готовность к выполнению любых задач связанных с вашей специализацией

* диагностика легковых автомобилей;

* ремонт (ходовая часть, трансмиссия, двигатель и прочее) и техническое обслуживание легковых автомобилей разных марок;

* разборка узлов и функциональных частей машины, последующая сборка;

* замена расходных материалов и технических жидкостей;

* слесарный ремонт, ремонт подвески;

* проведение плановых ТО;

* ремонт и заправка систем кондиционирования;

* соблюдение чистоты, порядка и дисциплины на рабочем месте;

Документы: ПМЖ, паспорт ЕС либо рабочая виза.

Заработная плата от 30.000 и выше

по всем вопросам

what’s app/звонки: +420778011612

либо [личные сообщения]