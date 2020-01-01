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Автомеханик

Размещено 26 июня 11:41
Тип занятости
Полный день
Профессия
Автомеханик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
EuroMotors
Описание

Крупное предприятие по ремонту и обслуживанию легковых автомобилей Открывает набор на позицию «автомеханик»
Требования к кандидату:
минимальный опыт работы 5 лет
(и выше)
готовность к выполнению любых задач связанных с вашей специализацией
* диагностика легковых автомобилей;
* ремонт (ходовая часть, трансмиссия, двигатель и прочее) и техническое обслуживание легковых автомобилей разных марок;
* разборка узлов и функциональных частей машины, последующая сборка;
* замена расходных материалов и технических жидкостей;
* слесарный ремонт, ремонт подвески;
* проведение плановых ТО;
* ремонт и заправка систем кондиционирования;
* соблюдение чистоты, порядка и дисциплины на рабочем месте;
Документы: ПМЖ, паспорт ЕС либо рабочая виза.
Заработная плата от 30.000 и выше
по всем вопросам
what’s app/звонки: +420778011612
либо [личные сообщения]

Контакты:

Abylay Ussenov

abylai.ussenov@mail.ru

+420778011612



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