специалист в учебный отдел

Описание

Образовательной компании на полную занятость на должность специалиста в учебный отдел требуется сотрудник от 25 до 55 лет.

Основные требования к кандидату:

- владение чешским языком на уровне С1;

- уверенное владение ПК;

- умение решать одновременно несколько задач;

- пунктуальность;

- внимательность при работе с документацией;

- стрессоустойчивость;

- не конфликтность;

- доброжелательность;

- желательно наличие педагогического образования.

Условия оплаты - по результатам собеседования.

Присылайте свои резюме на мейл: vital-cz@seznam.cz