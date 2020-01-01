специалист в учебный отдел

Образовательной компании на полную занятость на должность специалиста в учебный отдел требуется сотрудник от 25 до 55 лет.
Основные требования к кандидату:
- владение чешским языком на уровне С1;
- уверенное владение ПК;
- умение решать одновременно несколько задач;
- пунктуальность;
- внимательность при работе с документацией;
- стрессоустойчивость;
- не конфликтность;
- доброжелательность;
- желательно наличие педагогического образования.
Условия оплаты - по результатам собеседования.
Присылайте свои резюме на мейл: vital-cz@seznam.cz
Julia
vital-cz@seznam.cz