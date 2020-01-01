Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.68
USD
23.38
RUB
0.33
UAH
0.86
Энциклопедия Карта Погода
04n 15 °C

Cпециалист в учебный отдел

Размещено 14 июля 14:38
Тип занятости
Полный день
Профессия
Школьный учитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 2
Заработная плата
не указана
Компания
STUDENT-CZ
Описание

Образовательной компании на полную занятость на должность специалиста в учебный отдел требуется сотрудник от 25 до 55 лет.
Основные требования к кандидату:
- владение чешским языком на уровне С1;
- уверенное владение ПК;
- умение решать одновременно несколько задач;
- пунктуальность;
- внимательность при работе с документацией;
- стрессоустойчивость;
- не конфликтность;
- доброжелательность;
- желательно наличие педагогического образования.

Условия оплаты - по результатам собеседования.
Присылайте свои резюме на мейл: vital-cz@seznam.cz

Контакты:

Julia

vital-cz@seznam.cz



Мобильная версия