Работник на линии производства мясных изделий

Условия

Вакансия для мужчин и женщин. ТОЛЬКО ДЛЯ держателей рабочей карты (Zaměstnanecké karty), которые хотят сменить работодателя.

Оплата от 33 до 45 000 крон/мес. (в зависимости от участка производства).

Проживание 4500/мес в трёхэтажном доме, 10 мин. транспортом к работе.

Доплата за переработку, праздники и выходные. Премии. Оплачиваемый отпуск. После испытательного срока (три месяца) каждый месяц бесплатно набор продукции от производства (шинка, мясо..) Рабочая одежда и обувь предоставляется бесплатно.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!

БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕХОД К НОВОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ!