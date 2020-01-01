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Работник на линии производства мясных изделий

Размещено 17 июля 12:39
Тип занятости
Полный день
Профессия
Сварщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 9
Заработная плата
40 000 CZK
Компания
Ле-Ко
Описание

Обслуживание линий производства мясных изделий, упаковка мясных изделий.

Требования

Наличие рабочей карты. Желание учиться новому, хорошее состояние здоровья, без вредных привычек, самостоятельность, трудолюбие. Опыт и знание чешского языка не обязательны.

Условия

Вакансия для мужчин и женщин. ТОЛЬКО ДЛЯ держателей рабочей карты (Zaměstnanecké karty), которые хотят сменить работодателя.
Оплата от 33 до 45 000 крон/мес. (в зависимости от участка производства).
Проживание 4500/мес в трёхэтажном доме, 10 мин. транспортом к работе.
Доплата за переработку, праздники и выходные. Премии. Оплачиваемый отпуск. После испытательного срока (три месяца) каждый месяц бесплатно набор продукции от производства (шинка, мясо..) Рабочая одежда и обувь предоставляется бесплатно.
ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО!
БЕСПЛАТНЫЙ ПЕРЕХОД К НОВОМУ РАБОТОДАТЕЛЮ!

Дополнительная информация

Могут быть следующие позиции:
- Линия колбасного и мясного производства (коптильня, пресс-форма) в тёплом цеху;
- Линия нарезки и упаковки. Тёплый цех, где в основном работают женщины;
- Обвальщики мяса-мясники. Работают мужчины по 8ч в прохладном цеху;
- Цех по производству фарша. Работают в основном мужчины при низкой температуре.

Контакты:

Inna Poly Search

visa@polysearch.cz

+420 604 256 646



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