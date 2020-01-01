Консультант, специалист

Ищем консультантов по европейскому образованию.
Языковая школа в поиске специалистов по консультациям русскоязычных студентов по обучению за рубежом. Постоянная работа или подработка.
Идеальный кандидат:
Представитель различных европейских образовательных учреждений, понимающий требования европейского (мирового) рынка труда и бизнеса.
Также готовы рассмотреть:
Учителя, менеджеры и администраторы языковых школ, профориентологи. Опыт работы с иностранными студентами обязателен.
Набираем специалистов по направлениям:
- Обучение в англоязычных странах
- Обучение во франкоязычных странах
- Обучение в немецкоязычных странах
- Обучение в славянских странах
- Обучение в испаноязычных странах
Оплата сразу, от 80 до 120 евро за консультационную сессию, в зависимости от типа. Клиентов предоставляем.
Контактный телефон:
Анастасия
+420 608 191 194
Анастасия
Sales@icj.cz
+420 608 191 194