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Консультант, специалист

Размещено 19 июля 23:08
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Лектор/Инструрктор
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
15 000 CZK
Компания
ICJ Institut
Описание

Ищем консультантов по европейскому образованию.

Языковая школа в поиске специалистов по консультациям русскоязычных студентов по обучению за рубежом. Постоянная работа или подработка.

Идеальный кандидат:
Представитель различных европейских образовательных учреждений, понимающий требования европейского (мирового) рынка труда и бизнеса.

Также готовы рассмотреть:
Учителя, менеджеры и администраторы языковых школ, профориентологи. Опыт работы с иностранными студентами обязателен.

Набираем специалистов по направлениям:
- Обучение в англоязычных странах
- Обучение во франкоязычных странах
- Обучение в немецкоязычных странах
- Обучение в славянских странах
- Обучение в испаноязычных странах

Оплата сразу, от 80 до 120 евро за консультационную сессию, в зависимости от типа. Клиентов предоставляем.

Контактный телефон:
Анастасия
+420 608 191 194

Контакты:

Анастасия

Sales@icj.cz

+420 608 191 194



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