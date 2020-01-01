Консультант, специалист

Описание

Ищем консультантов по европейскому образованию.

Языковая школа в поиске специалистов по консультациям русскоязычных студентов по обучению за рубежом. Постоянная работа или подработка.

Идеальный кандидат:

Представитель различных европейских образовательных учреждений, понимающий требования европейского (мирового) рынка труда и бизнеса.

Также готовы рассмотреть:

Учителя, менеджеры и администраторы языковых школ, профориентологи. Опыт работы с иностранными студентами обязателен.

Набираем специалистов по направлениям:

- Обучение в англоязычных странах

- Обучение во франкоязычных странах

- Обучение в немецкоязычных странах

- Обучение в славянских странах

- Обучение в испаноязычных странах

Оплата сразу, от 80 до 120 евро за консультационную сессию, в зависимости от типа. Клиентов предоставляем.

Контактный телефон:

Анастасия

+420 608 191 194