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Требуются работники склада

Размещено 20 июля 08:32
Тип занятости
Полный день
Профессия
Рабочий склада
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
110 CZK
Компания
Jutap
Описание

Требуются упаковщики на склад электротоваров.
Описание работы:
Склад электроники (наушники, телефоны, мелкие различные электро - детали). Комплектация заказов по накладной. Маркировка, сортировка и упаковка товара.
Комфортные условия работы в дружном коллективе. Склад теплый, чистый. Рабочий день начинается с 7 утра.
Склад находиться Прага-Зличин.
Заработная плата:
110-120 крон/час, 6 дней в неделю, 1 выходной день.
Дополнительно:
Официальное трудоустройство. Оплачиваем социальное и медицинское страхование.
Требования:
- Мужчины, женщины, семейные пары возраст до 50 лет.
- Желание работать и развиваться
- Отсутствие вредных привычек.
Документы:
- ПМЖ в ЧР
- Паспорт ЕС.
По вопросам, Вы можете связаться с нами по телефону +420727818732 (Viber, WhatsApp)

Контакты:

Данил

jutapoffice@centrum.cz

+420727818732



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