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Курьер

Размещено 24 июля 12:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Курьер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Russolutions Group s.r.o.
Описание

Тебе больше 18 и у тебя есть машина? Любишь ездить, но сидишь без работы? Учишься и ищешь гибкий график работы?

Предлагаем работу курьером на развоз еды на собственной машине в Праге.

ЗП 50 крон чистого за заказ+чаевые(100-300кс за день).
DPP или OSVČ. Выплата первый месяц 1х в месяц, потом возможно 2х в месяц

Примерное количество 3-3,5 заказа в час, смены от 4 до 12 часов(разные комбинации)
В день курьеры проезжают 100-200км

Что от вас требуется:
-личный автомобиль
-смартфон с интернетом
-планирование смен на неделю вперёд
-знание чешского языка
-минимальное количество 40 часов в неделю

Начало работы с 1.8.

Интересует? Ждём звонка +420602579955.

Контакты:

Михаил

msukhoruchkin@gmail.com

+420602579955



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