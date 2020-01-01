Тебе больше 18 и у тебя есть машина? Любишь ездить, но сидишь без работы? Учишься и ищешь гибкий график работы?
Предлагаем работу курьером на развоз еды на собственной машине в Праге.
ЗП 50 крон чистого за заказ+чаевые(100-300кс за день).
DPP или OSVČ. Выплата первый месяц 1х в месяц, потом возможно 2х в месяц
Примерное количество 3-3,5 заказа в час, смены от 4 до 12 часов(разные комбинации)
В день курьеры проезжают 100-200км
Что от вас требуется:
-личный автомобиль
-смартфон с интернетом
-планирование смен на неделю вперёд
-знание чешского языка
-минимальное количество 40 часов в неделю
Начало работы с 1.8.
Интересует? Ждём звонка +420602579955.
Михаил
msukhoruchkin@gmail.com
+420602579955