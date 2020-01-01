Описание

Тебе больше 18 и у тебя есть машина? Любишь ездить, но сидишь без работы? Учишься и ищешь гибкий график работы?

Предлагаем работу курьером на развоз еды на собственной машине в Праге.

ЗП 50 крон чистого за заказ+чаевые(100-300кс за день).

DPP или OSVČ. Выплата первый месяц 1х в месяц, потом возможно 2х в месяц

Примерное количество 3-3,5 заказа в час, смены от 4 до 12 часов(разные комбинации)

В день курьеры проезжают 100-200км

Что от вас требуется:

-личный автомобиль

-смартфон с интернетом

-планирование смен на неделю вперёд

-знание чешского языка

-минимальное количество 40 часов в неделю

Начало работы с 1.8.

Интересует? Ждём звонка +420602579955.