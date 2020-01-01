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Работники в леса Чехии

Размещено Вчера 16:07
Тип занятости
Полный день
Профессия
Лесник
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
European Green Resources
Описание

Высокооплачиваемая работа без посредников в чешских лесах (не Прага) у полугосударственной компании EGR
Документы: Польские визы, Биометрика, Чешские рабочие карты, Граждане ЕС

Условия

Оплата от объема выполненной работы (от 1000 до 3000 крон/день)
Еженедельная выплата задатка
Лесные работы и посадка деревьев
Без опыта работы. Прохождение обучения нашими специалистами
Флексибильный рабочий график. Можно взять работу и сверхурочно.
Жилье за счёт организации
Транспорт на/с работы
Работа на свежем воздухе в красивом заповеднике
Дружный коллектив

Контакты:

Анастасия

anastasia.o@greenresources.cz

+420 737 642 533



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