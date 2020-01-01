Работники в леса Чехии

Высокооплачиваемая работа без посредников в чешских лесах (не Прага) у полугосударственной компании EGR
Документы: Польские визы, Биометрика, Чешские рабочие карты, Граждане ЕС
Оплата от объема выполненной работы (от 1000 до 3000 крон/день)
Еженедельная выплата задатка
Лесные работы и посадка деревьев
Без опыта работы. Прохождение обучения нашими специалистами
Флексибильный рабочий график. Можно взять работу и сверхурочно.
Жилье за счёт организации
Транспорт на/с работы
Работа на свежем воздухе в красивом заповеднике
Дружный коллектив
Анастасия
anastasia.o@greenresources.cz
+420 737 642 533