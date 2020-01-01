Работники в леса Чехии

Высокооплачиваемая работа без посредников в чешских лесах (не Прага) у полугосударственной компании EGR Документы: Польские визы, Биометрика, Чешские рабочие карты, Граждане ЕС

Условия

Оплата от объема выполненной работы (от 1000 до 3000 крон/день)

Еженедельная выплата задатка

Лесные работы и посадка деревьев

Без опыта работы. Прохождение обучения нашими специалистами

Флексибильный рабочий график. Можно взять работу и сверхурочно.

Жилье за счёт организации

Транспорт на/с работы

Работа на свежем воздухе в красивом заповеднике

Дружный коллектив