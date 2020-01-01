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Praha 3

Фирма Torgretail s.r.o объявляет конкурс на вакансию бухгалтера в сеть магазинов Mere.

Размещено Вчера 15:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
43 000 CZK
Компания
Torgretailcz s.r.o
Описание

Обязанности:
- полное ведение бухгалтерского и налогового учета от обработки первичной документации до сдачи отчетности.
- Знание режимов налогообложения, (ввод первичной документации, ОС, поступление, перемещение, отгрузка товаров, учет и контроль состояния расчетов с поставщиками, акты сверок), представление интересов организации, решение спорных вопросов.
- Знание Систем Excel , Word, Outlook.
- Опыт работы с большим объемом документов приветствуется.

Требования

• опыт работы бухгалтером на аналогичном участке ;
• образование: высшее профильное (экономика, бухучёт, аудит);
• знания налогового законодательства ;
• опыт работы бухгалтером от 5 лет;
• ответственность, профессионализм, настойчивость в достижении поставленных целей и задач, коммуникабельность
• навыки работы в программе 1С
• Знание Систем Excel , Word, Outlook
• Языки: Чешский Язык B2, Русский Язык C2

Условия

Условия:
- стабильная заработная плата

Контакты:

Масалов Илья Игоревич

trgretailcz@gmail.com

777195936



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