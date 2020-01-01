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Бухгалтер

Размещено Вчера 14:10
Тип занятости
Полный день
Профессия
Бухгалтер, Ассистент бухгалтера
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
30 000 CZK
Компания
Huge Media s.r.o.
Описание

В компанию занимающуюся интернет технологиями требуется бухгалтер.

В обязанности будет входить:
- Обработка и ведение финансовой отчетности группы компаний
- Ведение бухгалтерского учета.
- Коммуникация с различными заказчиками и гос. органами
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам
- Оформление кадровых документов

Требования

Для работы у нас вам понадобится:
- Знание чешского языка (знание английского будет плюсом)
- Легальное пребывание на территории ЧР (позволяющее трудоустройство)
- Бухгалтерское образование, опыт в бухгалтерской деятельности.
- Ответственность
- Внимательность
- Энергичность

Условия

Мы предлагаем:

- Работа в дружелюбном коллективе в офисе в Праге 3 (9 до 18 часов)
- Гибкий рабочий день
- Официальное трудоустройство.

Контакты:

Дмитрий

info@hugemedia.cz



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