Бухгалтер

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер, Ассистент бухгалтера Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 30 000 CZK Компания Huge Media s.r.o.

Описание В компанию занимающуюся интернет технологиями требуется бухгалтер. В обязанности будет входить:

- Обработка и ведение финансовой отчетности группы компаний

- Ведение бухгалтерского учета.

- Коммуникация с различными заказчиками и гос. органами

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам

- Оформление кадровых документов

Требования Для работы у нас вам понадобится:

- Знание чешского языка (знание английского будет плюсом)

- Легальное пребывание на территории ЧР (позволяющее трудоустройство)

- Бухгалтерское образование, опыт в бухгалтерской деятельности.

- Ответственность

- Внимательность

- Энергичность