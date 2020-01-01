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Работники склада

Размещено 15 августа 16:51
Тип занятости
Полный день
Профессия
Электрик, Слесарь, Сварщик
Регион
Královéhradecký kraj
Город
Hradec Králové
Заработная плата
35 CZK
Компания
First Job
Описание

Срочно на склад Rychnov nad kněžnou!!!
Документы: чешские 3 мес визы(переделаем поволенку БЕСПЛАТНО)гражданство ЕС(айди карты),трывалый побут,любое ПМЖ ЕС,венгерские/словацкие/польские карты побыта!
На сухой тёплый склад требуются мужчины, женщины и семейные пары до 45лет.
Суть работы- сборка мелких автодеталей, упаковка продукции, 130/ч, чешский язык не обязательно, все инструкции на украинском и русском, есть постоянный координатор. Если есть практика работы на автокаре/погрузчике 140крон/ч
- Оплата= почасовка-130/140 аванс каждую неделю
Премии за хорошую работу в конце месяца.
- График : 3 смены 8 часов, 2-3 раз в неделю дают 16ч
В месяц 220-246ч
Ночные и дневные смены меняются.
-Жилье –бесплатно-общежитие по 2-3 в комнате
-довоз-бесплатно, заберём вас из любого места Чехии.
-вакансия бесплатно
Oбращаться по номеру+420777562963
Viber, WhatsApp

Контакты:

Марися Маркова

jfragma@gmail.com

777562963



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