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Мастер маникюра/педикюра
UP Beauty Studio
Praha 1

Мастер маникюра и педикюра

Размещено Сегодня 12:05
Тип занятости
Полный день
Профессия
Мастер маникюра
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 3
Заработная плата
не указана
Компания
Маникюрный салон Прага 3
Описание

В новый салон в Праге 3 - Жижков открыт набор креативных, позитивных мастеров. Наш салон расположен в отличном месте с высокой проходимостью и удобной транспортной развязкой. Вы не будете сидеть без работы. Очень выгодные условия сотрудничества!

Требования

Все виды маникюра, педикюра, наращивания ногтей
Возраст до 37 лет.
Опыт от 6 месяцев
Знание русского и чешского языка (разговорный минимально)
Любовь к своей работе и людям
Легальное прибывание в ЧР
Ответственность
Общительность
Работа на ŽL.

Отправляйте фото Ваших работ (или ссылку на соц сети, где есть фото Ваших работ) в WhatsApp на номер +420 774 752 329 и мы с Вами свяжемся!

Условия

Заботливое отношение к мастерам и их здоровью
Качественные расходные материалы
Хорошая заработная плата / Высокий доход, работа на %
Гибкий график работы - Работа как на постоянной основе, так и подработку
Дружный коллектив
Приятную обстановку

Контакты:

Куличков Кирилл

kkulichkov@seznam.cz

+420 774 752 329



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