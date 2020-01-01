Мастер маникюра и педикюра

В новый салон в Праге 3 - Жижков открыт набор креативных, позитивных мастеров. Наш салон расположен в отличном месте с высокой проходимостью и удобной транспортной развязкой. Вы не будете сидеть без работы. Очень выгодные условия сотрудничества!

Требования

Все виды маникюра, педикюра, наращивания ногтей

Возраст до 37 лет.

Опыт от 6 месяцев

Знание русского и чешского языка (разговорный минимально)

Любовь к своей работе и людям

Легальное прибывание в ЧР

Ответственность

Общительность

Работа на ŽL.

Отправляйте фото Ваших работ (или ссылку на соц сети, где есть фото Ваших работ) в WhatsApp на номер +420 774 752 329 и мы с Вами свяжемся!