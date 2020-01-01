Мастер маникюра и педикюра

В новый салон в Праге 3 - Жижков открыт набор креативных, позитивных мастеров. Наш салон расположен в отличном месте с высокой проходимостью и удобной транспортной развязкой. Вы не будете сидеть без работы. Очень выгодные условия сотрудничества!
Все виды маникюра, педикюра, наращивания ногтей
Возраст до 37 лет.
Опыт от 6 месяцев
Знание русского и чешского языка (разговорный минимально)
Любовь к своей работе и людям
Легальное прибывание в ЧР
Ответственность
Общительность
Работа на ŽL.
Отправляйте фото Ваших работ (или ссылку на соц сети, где есть фото Ваших работ) в WhatsApp на номер +420 774 752 329 и мы с Вами свяжемся!
Заботливое отношение к мастерам и их здоровью
Качественные расходные материалы
Хорошая заработная плата / Высокий доход, работа на %
Гибкий график работы - Работа как на постоянной основе, так и подработку
Дружный коллектив
Приятную обстановку
Куличков Кирилл
kkulichkov@seznam.cz
+420 774 752 329