Германия -склад продуктов

Германия.
Франкфурт.
Работа для любых национальностей пар, девушек либо парней по европейких ID.
Упаковка продуктов питания.
Ставка 10€/час брутто. (7,60€ нетто).
Предоставляется полный немецкий соцпакет.
В помещении температура 7-10 градусов.
Одежда предоставляется работодателем безплатно.
Жильё - рядом безплатно, либо пансионат, либо мини-отель. Максимально близко к работе.
Транспорт до работы - бесплатно.
График работы - 10 часов в день. 5-6 дней в неделю по началу.
Вакания -200 евро с зарплаты.
Вайбер +380673907761
Кирій Олеся
zhrshtab@i.ua