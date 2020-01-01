Германия -склад продуктов

Описание

Германия.

Франкфурт.

Работа для любых национальностей пар, девушек либо парней по европейких ID.

Упаковка продуктов питания.

Ставка 10€/час брутто. (7,60€ нетто).

Предоставляется полный немецкий соцпакет.

В помещении температура 7-10 градусов.

Одежда предоставляется работодателем безплатно.

Жильё - рядом безплатно, либо пансионат, либо мини-отель. Максимально близко к работе.

Транспорт до работы - бесплатно.

График работы - 10 часов в день. 5-6 дней в неделю по началу.

Вакания -200 евро с зарплаты.

Вайбер +380673907761