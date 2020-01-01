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Praha 1

Германия -склад продуктов

Размещено 28 августа 10:12
Тип занятости
Полный день
Профессия
Вязальщица, Закройщик(ца)
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 700 USD
Компания
Работа в Германии
Описание

Германия.
Франкфурт.
Работа для любых национальностей пар, девушек либо парней по европейких ID.
Упаковка продуктов питания.
Ставка 10€/час брутто. (7,60€ нетто).
Предоставляется полный немецкий соцпакет.
В помещении температура 7-10 градусов.
Одежда предоставляется работодателем безплатно.
Жильё - рядом безплатно, либо пансионат, либо мини-отель. Максимально близко к работе.
Транспорт до работы - бесплатно.
График работы - 10 часов в день. 5-6 дней в неделю по началу.
Вакания -200 евро с зарплаты.
Вайбер +380673907761

Контакты:

Кирій Олеся

zhrshtab@i.ua



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