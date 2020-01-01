Предприятию Additive 3D LINK s.r.o. нужен менеджер по продажам промышленного оборудовния
Сфера деятельности
Продажа 3D принтеров Sisma для:
- изготовления металлических деталей из титана, алюминия, нержавеющей стали и др. для медицинского, стоматологического и индустриального применения
Продажа модельных материалов RAMPF для:
- изготовления форм и оснастки
- композитной отрасли
- литья пластиков и металлов
Обязанности:
- работа с клиентами - активный обзвон, встречи, командировки, оформление коммерческих предложений, договоров и т.п.
- работа с поставщиками - переписка, консультации и т.п.
- обязательное знание чешского языка отлично и английского средний уровень.
- базовые знания в материаловедении
- умение общения и убеждать людей
- трудолюбие
- моральнаая устойчивость
Время работы: Пн - Пт с 09:00 до 18:00
Михаил
info@additive3d.net
+420296330515