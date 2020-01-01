Описание

Предприятию Additive 3D LINK s.r.o. нужен менеджер по продажам промышленного оборудовния

Сфера деятельности

Продажа 3D принтеров Sisma для:

- изготовления металлических деталей из титана, алюминия, нержавеющей стали и др. для медицинского, стоматологического и индустриального применения

Продажа модельных материалов RAMPF для:

- изготовления форм и оснастки

- композитной отрасли

- литья пластиков и металлов

Обязанности:

- работа с клиентами - активный обзвон, встречи, командировки, оформление коммерческих предложений, договоров и т.п.

- работа с поставщиками - переписка, консультации и т.п.