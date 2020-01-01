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Предприятию Additive 3D LINK s.r.o. нужен менеджер по продажам промышленного оборудовния

Размещено 04 сентября 23:57
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
50 000 CZK
Компания
ADDITIVE 3D LINK s.r.o
Описание

Предприятию Additive 3D LINK s.r.o. нужен менеджер по продажам промышленного оборудовния

Сфера деятельности
Продажа 3D принтеров Sisma для:
- изготовления металлических деталей из титана, алюминия, нержавеющей стали и др. для медицинского, стоматологического и индустриального применения
Продажа модельных материалов RAMPF для:
- изготовления форм и оснастки
- композитной отрасли
- литья пластиков и металлов

Обязанности:
- работа с клиентами - активный обзвон, встречи, командировки, оформление коммерческих предложений, договоров и т.п.
- работа с поставщиками - переписка, консультации и т.п.

Требования

- обязательное знание чешского языка отлично и английского средний уровень.
- базовые знания в материаловедении
- умение общения и убеждать людей
- трудолюбие
- моральнаая устойчивость

Условия

Время работы: Пн - Пт с 09:00 до 18:00

Контакты:

Михаил

info@additive3d.net

+420296330515



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