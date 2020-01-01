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Работник на стройку

Размещено 09 сентября 18:45
Тип занятости
Полный день
Профессия
Строитель, Каменщик, Стропальщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
не указана
Компания
Vyridime vam
Описание

Требуются:
- Разнорабочий на стройку, 13€ за час, проживание со всеми удобствами и интернетом включено, плюс мясо с местного рынка : ) Бельгия;
- Разнорабочий на стройку, знание английского обязательно, своя машина желательно, 18-25€ за час, проживание со всеми удобствами включая интернет примерно за 300€ в месяц, Нидерланды;
- Гипсокартонщик, знание английского обязательно, своя машина желательно, 18-25€ за час, проживание со всеми удобствами включая интернет примерно за 300€ в месяц, Нидерланды;
- Кровельщик, знание английского обязательно, своя машина желательно, 18-25€ за час, проживание со всеми удобствами включая интернет примерно за 300€ в месяц, Нидерланды;
Нужен сертификат VCA (обеспечим, выдаётся на 10 лет)
Просьба писать только в случае действительного желания работать.
+420777554390

Контакты:

Anastasia Anakina

anastasia.anakina@gmail.com

+420777554390



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