Сотрудник на склад с электроникой 120/ч чистого

Описание

склад apple, Странчице(с Опатова есть развоз/700 крон в месяц, возят на работу и с работы). Работа не тяжелая, без физических нагрузок, в теплом складе с электроникой, норм нет, часов много 200,220,230 часов. Есть варианты 8 часов, смены дневные и от обеда. Оплата 120 крон/час(чистого) первые 3 месяца, после 125 крон/час. Оплата в срок, все честно и официально, можно без опыта. Принимаем: рабочая карта, trvalý pobyt, паспорта ЕС, воссоединение семьи. телефон 773 207 532