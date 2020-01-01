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Сотрудник на склад с электроникой 120/ч чистого

Размещено 11 сентября 17:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Тестировщик
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 10
Заработная плата
120 CZK
Компания
Apple
Описание

склад apple, Странчице(с Опатова есть развоз/700 крон в месяц, возят на работу и с работы). Работа не тяжелая, без физических нагрузок, в теплом складе с электроникой, норм нет, часов много 200,220,230 часов. Есть варианты 8 часов, смены дневные и от обеда. Оплата 120 крон/час(чистого) первые 3 месяца, после 125 крон/час. Оплата в срок, все честно и официально, можно без опыта. Принимаем: рабочая карта, trvalý pobyt, паспорта ЕС, воссоединение семьи. телефон 773 207 532

Условия

Рабочий день с 7:00 (автобус с Опатова в 6:45)

Контакты:

Даниил Дмитриевич

daniilcze@gmail.com

773207532



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