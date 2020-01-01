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Ищем водителей в нашу флотилию для доставки еды на своём авто.

Размещено 13 сентября 15:33
Тип занятости
Свободный график
Профессия
Курьер
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 500 CZK
Компания
Russolutions Group s.r.o.
Описание

Ищем водителей в нашу флотилию для доставки еды на своём авто.  

Рядом с домом - выбирайте удобный район для работы. 
Заработок вовремя - Оплата 2 раза в месяц.
 Гибкий график - смены по 4, 6, 8 или 12 часов.
Бонусы - самых активных курьеров ждёт финансовое вознаграждение + карта MultiSport.  

Работа идеально подходит как на подработку, так и на постоянной основе.  
ЗП в день примерно 1500-2000кч, в зависимости от кол-ва отвезённых заказов.
 Начни зарабатывать уже на следующий день после собеседования!

По всем вопросам звонить/писать/telegram/whatsapp +420 725 404 639

Требования

От Вас требуется:  

1. Возраст 18+, водительское удостоверение.  
2. Легальное пребывание в Чехии. 
3. Potravinářský průkaz (поможем получить).

Контакты:

Антон

flotilaprg@gmail.com

+420 725 404 639



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