Описание

Ищем водителей в нашу флотилию для доставки еды на своём авто.

Рядом с домом - выбирайте удобный район для работы.

Заработок вовремя - Оплата 2 раза в месяц.

Гибкий график - смены по 4, 6, 8 или 12 часов.

Бонусы - самых активных курьеров ждёт финансовое вознаграждение + карта MultiSport.

Работа идеально подходит как на подработку, так и на постоянной основе.

ЗП в день примерно 1500-2000кч, в зависимости от кол-ва отвезённых заказов.

Начни зарабатывать уже на следующий день после собеседования!

По всем вопросам звонить/писать/telegram/whatsapp +420 725 404 639