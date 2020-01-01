Ищем водителей в нашу флотилию для доставки еды на своём авто.
Рядом с домом - выбирайте удобный район для работы.
Заработок вовремя - Оплата 2 раза в месяц.
Гибкий график - смены по 4, 6, 8 или 12 часов.
Бонусы - самых активных курьеров ждёт финансовое вознаграждение + карта MultiSport.
Работа идеально подходит как на подработку, так и на постоянной основе.
ЗП в день примерно 1500-2000кч, в зависимости от кол-ва отвезённых заказов.
Начни зарабатывать уже на следующий день после собеседования!
По всем вопросам звонить/писать/telegram/whatsapp +420 725 404 639
От Вас требуется:
1. Возраст 18+, водительское удостоверение.
2. Легальное пребывание в Чехии.
3. Potravinářský průkaz (поможем получить).
Антон
flotilaprg@gmail.com
+420 725 404 639