мастер краснодеревщик / модельщик / слесарь

Описание

Интересная разнородная работа (в том числе ручным инструментом) по индивидуальным заказам в очень хорошо оборудованной мастерской. Стабильная постоянная работа, хороший коллективе. Место работы Divišov u Prahy, Чехия, хорошее место для работы и для жизни. Подробнее о мастерской: https://cutt.ly/zyIWDMu

Требуется умение делать и любить качественную тонкую работу

Со всеми вопросами просим обращаться по тел.+420 734 245 104 (viber) или info@fortepiano.eu (русский, чешский)