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мастер краснодеревщик / модельщик / слесарь

Размещено 13 сентября 23:42
Тип занятости
Полный день
Профессия
Столяр
Регион
Středočeský kraj
Город
Benešov
Заработная плата
170 CZK
Компания
fortepiano s.r.o
Описание

Интересная разнородная работа (в том числе ручным инструментом) по индивидуальным заказам в очень хорошо оборудованной мастерской. Стабильная постоянная работа, хороший коллективе. Место работы Divišov u Prahy, Чехия, хорошее место для работы и для жизни. Подробнее о мастерской: https://cutt.ly/zyIWDMu
Требуется умение делать и любить качественную тонкую работу
Со всеми вопросами просим обращаться по тел.+420 734 245 104 (viber) или info@fortepiano.eu (русский, чешский)

Контакты:

Viviana Sofronitsky

info@fortepiano.eu

+420 734 245 104



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