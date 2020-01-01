Менеджер по продажам

Тип занятости Полный день Профессия Менеджер по продажам Регион Hlavní město Praha Город Praha 1 Заработная плата 1 000 EUR

Описание Компания Sia elpis, Латвия, крупный импортер специй, приправ и лекарственных трав приглашает присоединиться менеджера по продажам на Чешком и Словацком рынках.

Требования Требования к кандидату:

• владение ПК

• знание Чешкого и Русского языка (знание других языков – приветствуется)

• опыт работы в сфере продаж

• дисциплина, умение организовать своё время

Условия Обязанности:

• приём и обработка заказов от клиентов

• обзвон клиентской базы

• поиск новых клиентов

• оформление принятых заказов в системе

• фиксация проделанной работы в CRM системе