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SIA ELPIS
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Предприятию Additive 3D LINK s.r.o. нужен менеджер по продажам промышленного оборудовния
ADDITIVE 3D LINK s.r.o
Praha 1

Менеджер по продажам

Размещено Вчера 06:19
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по продажам
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 1
Заработная плата
1 000 EUR
Описание

Компания Sia elpis, Латвия, крупный импортер специй, приправ и лекарственных трав приглашает присоединиться менеджера по продажам на Чешком и Словацком рынках.

Требования

Требования к кандидату:
• владение ПК
• знание Чешкого и Русского языка (знание других языков – приветствуется)
• опыт работы в сфере продаж
• дисциплина, умение организовать своё время

Условия

Обязанности:
• приём и обработка заказов от клиентов
• обзвон клиентской базы
• поиск новых клиентов
• оформление принятых заказов в системе
• фиксация проделанной работы в CRM системе

Дополнительная информация

Конкурентоспособная зарплата - от 1000 Евро. Рабочий день с 8 до 16.
Если есть заинтересованность данной вакансией, ждём Ваше CV по мейлу: ramune@elpispl.com

Контакты:

Boris Shifrin

ramune@elpispl.com



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