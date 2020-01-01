Менеджер по продажам

Компания Sia elpis, Латвия, крупный импортер специй, приправ и лекарственных трав приглашает присоединиться менеджера по продажам на Чешком и Словацком рынках.
Требования к кандидату:
• владение ПК
• знание Чешкого и Русского языка (знание других языков – приветствуется)
• опыт работы в сфере продаж
• дисциплина, умение организовать своё время
Обязанности:
• приём и обработка заказов от клиентов
• обзвон клиентской базы
• поиск новых клиентов
• оформление принятых заказов в системе
• фиксация проделанной работы в CRM системе
Конкурентоспособная зарплата - от 1000 Евро. Рабочий день с 8 до 16.
Если есть заинтересованность данной вакансией, ждём Ваше CV по мейлу: ramune@elpispl.com
Boris Shifrin
ramune@elpispl.com