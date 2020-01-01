Бухгалтер

Тип занятости Полный день Профессия Бухгалтер, Ассистент бухгалтера Регион Hlavní město Praha Город Praha 3 Заработная плата 30 000 CZK Компания Huge Media s.r.o.

Описание В компанию занимающуюся интернет технологиями требуется бухгалтер. В обязанности будет входить:

- Обработка и ведение финансовой отчетности группы компаний

- Ведение бухгалтерского учета.

- Коммуникация с различными заказчиками и гос. органами

- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам

- Оформление кадровых документов

Требования Мы предлагаем: - Работа в дружелюбном коллективе в офисе в Праге 3 (9 до 18 часов)

- Гибкий рабочий день

- Официальное трудоустройство.