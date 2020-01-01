В компанию занимающуюся интернет технологиями требуется бухгалтер.
В обязанности будет входить:
- Обработка и ведение финансовой отчетности группы компаний
- Ведение бухгалтерского учета.
- Коммуникация с различными заказчиками и гос. органами
- Контроль дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам
- Оформление кадровых документов
Мы предлагаем:
- Работа в дружелюбном коллективе в офисе в Праге 3 (9 до 18 часов)
- Гибкий рабочий день
- Официальное трудоустройство.
Для работы у нас вам понадобится:
- Знание чешского языка (знание английского будет плюсом)
- Легальное пребывание на территории ЧР (позволяющее трудоустройство)
- Бухгалтерское образование, опыт в бухгалтерской деятельности.
- Ответственность
- Внимательность
- Энергичность
Дмитрий
info@hugemedia.cz