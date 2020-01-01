Оператор производства

Требуются работники на завод по производству автомобильных ковриков. Плзеньский край.
Обязанности:
- закладка материала в оборудование → контроль исправной работы устройства → вытащить готовое изделие и проконтролировать качество
- 260 часов в месяц (10-12 часовые смены)
- работа подходит как мужчинам, так и женщинам
- ОБЯЗАТЕЛЬНО легальное пребывание в Чехии (trvalý pobyt, sloučení s rodinou, EU pas, studentské vízum, ostatní vízum (s volným přístupem na trh), azyl).
Оплата:
- 1-2 неделя - 110 Kč/hod
- 3-4 неделя - 115 Kč/hod
- послу испытательного срока - 120 Kč/hod (при длительном сотрудничестве возможно повышение оплаты)
- выплата 15 числа следуещего месяца
Проживание:БЕСПЛАТНО
- комнаты по 2-3 человека
- семейные пары - отдельно
Anastasiia
office@balancecapital.cz
+420777093186