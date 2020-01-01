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Оператор производства

Размещено Вчера 16:37
Тип занятости
Полный день
Профессия
Контролёр ОТК
Регион
Plzeňský kraj
Город
Rokycany
Заработная плата
120 CZK
Компания
Balance Capital
Описание

Требуются работники на завод по производству автомобильных ковриков. Плзеньский край.
Обязанности:
- закладка материала в оборудование → контроль исправной работы устройства → вытащить готовое изделие и проконтролировать качество
- 260 часов в месяц (10-12 часовые смены)

Требования

- работа подходит как мужчинам, так и женщинам
- ОБЯЗАТЕЛЬНО легальное пребывание в Чехии (trvalý pobyt, sloučení s rodinou, EU pas, studentské vízum, ostatní vízum (s volným přístupem na trh), azyl).

Условия

Оплата:
- 1-2 неделя - 110 Kč/hod
- 3-4 неделя - 115 Kč/hod
- послу испытательного срока - 120 Kč/hod (при длительном сотрудничестве возможно повышение оплаты)
- выплата 15 числа следуещего месяца
Проживание:БЕСПЛАТНО
- комнаты по 2-3 человека
- семейные пары - отдельно

Контакты:

Anastasiia

office@balancecapital.cz

+420777093186



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