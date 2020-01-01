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ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА

Размещено Вчера 15:21
Тип занятости
Полный день
Профессия
Инженер-строитель
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
Chevas Stav s.r.o.
Описание

Международная строительная компания приглашает на работу ПОМОЩНИКА ИНЖЕНЕРА
Обязанности:
• формирование стоимости проекта, составление сметной документации
• чтение и понимание чертежей, проектной документации
• постановка и распределение задач для рабочих бригад на текущих объектах
• контроль выполнения поставленных задач
Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu
Дополнительная информация +420 728 528 078 (Viber, WhatsApp, Telegram), Мария

Требования

• знание строительных технологий в сфере ZTI (водоснабжение, отопление, канализация) и VZT (системы вентиляции и кондиционирования)
• опыт работы в сфере ZTI и VZT (включая опыт самостоятельного монтажа системы)
• системный подход к выполнению задач
• уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)
• приветствуется знание нормативов URS
• значение чешского и немецкого языка приветствуется
• готовность к командировкам
• права категории B

Условия

• официальное трудоустройство
• повышение квалификации
• работа в дружном, высокопрофессиональном коллективе
• комфортное рабочее пространство
• высокая заработную плату
• предоставление служебного автомобиля
• рабочий телефон, ноутбук, карта мульти спорт и другие бонусы

Контакты:

Седова Мария Игоревна

hr@chevas-stav.eu

+420 728 528 078



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