ПОМОЩНИК ИНЖЕНЕРА

Тип занятости Полный день Профессия Инженер-строитель Регион Hlavní město Praha Город Praha 5 Заработная плата не указана Компания Chevas Stav s.r.o.

Описание Международная строительная компания приглашает на работу ПОМОЩНИКА ИНЖЕНЕРА

Обязанности:

• формирование стоимости проекта, составление сметной документации

• чтение и понимание чертежей, проектной документации

• постановка и распределение задач для рабочих бригад на текущих объектах

• контроль выполнения поставленных задач

Отправляйте резюме на почту - hr@chevas-stav.eu

Дополнительная информация +420 728 528 078 (Viber, WhatsApp, Telegram), Мария

Требования • знание строительных технологий в сфере ZTI (водоснабжение, отопление, канализация) и VZT (системы вентиляции и кондиционирования)

• опыт работы в сфере ZTI и VZT (включая опыт самостоятельного монтажа системы)

• системный подход к выполнению задач

• уверенный пользователь (MS Word, MS Excel, Autocad)

• приветствуется знание нормативов URS

• значение чешского и немецкого языка приветствуется

• готовность к командировкам

• права категории B