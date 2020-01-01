На работу в Праге приглашаем HR менеджер по подбору персонала
Что будет, входит в ваши обязанности:
поиск и привлечение кандидатов на открытые вакансии;
коммуникация по телефону и переписка на чешском, русском или украинском языках;
Опыт работы в данном направление - приветствуется, но мы примем кандидатов, у которых есть большое желание, научится и работать.
Что Вы получите взамен:
работа в кругу профессионалов, которые любят свое дело и готовы поделиться своим знанием;
реальные возможности для карьерного роста;
работа в офисе в молодом и дружеском коллективе;
работа 5-6 дней в неделю по 8 часов.
Лидия
lida.ignatyuk@workintense.eu
+420702277322