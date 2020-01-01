Описание

На работу в Праге приглашаем HR менеджер по подбору персонала

Что будет, входит в ваши обязанности:

поиск и привлечение кандидатов на открытые вакансии;

коммуникация по телефону и переписка на чешском, русском или украинском языках;

Опыт работы в данном направление - приветствуется, но мы примем кандидатов, у которых есть большое желание, научится и работать.

Что Вы получите взамен:

работа в кругу профессионалов, которые любят свое дело и готовы поделиться своим знанием;

реальные возможности для карьерного роста;

работа в офисе в молодом и дружеском коллективе;

работа 5-6 дней в неделю по 8 часов.