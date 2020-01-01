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HR менеджер по подбору персонала

Размещено 29 сентября 14:03
Тип занятости
Полный день
Профессия
Менеджер по персоналу
Регион
Hlavní město Praha
Город
Praha 5
Заработная плата
не указана
Компания
workintense
Описание

На работу в Праге приглашаем HR менеджер по подбору персонала
Что будет, входит в ваши обязанности:
поиск и привлечение кандидатов на открытые вакансии;
коммуникация по телефону и переписка на чешском, русском или украинском языках;
Опыт работы в данном направление - приветствуется, но мы примем кандидатов, у которых есть большое желание, научится и работать.

Что Вы получите взамен:

работа в кругу профессионалов, которые любят свое дело и готовы поделиться своим знанием;
реальные возможности для карьерного роста;
работа в офисе в молодом и дружеском коллективе;
работа 5-6 дней в неделю по 8 часов.

Контакты:

Лидия

lida.ignatyuk@workintense.eu

+420702277322



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