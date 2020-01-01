Web Designer

Описание

Международная компания с 13-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду веб-дизайнера.

Обязанности:

• Адаптация существующих дизайн-макетов под различные форматы для web и печати.

• Разработка / адаптация рекламных материалов для интернет-рекламы и SMM (баннеры, спец. материалы для соц. сетей).

• Участие в разработке дизайна интерфейсов: отдельных функциональных блоков, элементов управления и т.д.

• Оформление писем для email-marketing.

• Ведение архива с фото и видео материалами.

• Проектирование дизайна web-страниц, лендинговых страниц, web-баннеров.

• Оформление печатной продукции компании (визитки, баннера, roll up и т.д)

Требования:

• Графические программы на высоком уровне (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Figma).

• Знание основ HTML, CSS

• Знание принципов UI/UX.

• Знание и понимание требований мобильной разработки

• Основы организации рекламы.

Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.

Ждем Ваше резюму с фото по адресу msmpraha@seznam.cz