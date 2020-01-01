Web Designer

Международная компания с 13-летним опытом в сфере образования за рубежом примет в свою молодую и успешную команду веб-дизайнера.
Обязанности:
• Адаптация существующих дизайн-макетов под различные форматы для web и печати.
• Разработка / адаптация рекламных материалов для интернет-рекламы и SMM (баннеры, спец. материалы для соц. сетей).
• Участие в разработке дизайна интерфейсов: отдельных функциональных блоков, элементов управления и т.д.
• Оформление писем для email-marketing.
• Ведение архива с фото и видео материалами.
• Проектирование дизайна web-страниц, лендинговых страниц, web-баннеров.
• Оформление печатной продукции компании (визитки, баннера, roll up и т.д)
Требования:
• Графические программы на высоком уровне (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, CorelDraw, Figma).
• Знание основ HTML, CSS
• Знание принципов UI/UX.
• Знание и понимание требований мобильной разработки
• Основы организации рекламы.
Бенефиты: комфортные условия труда, офис в самом центре Праги 1, молодой и дружный коллектив.
Ждем Ваше резюму с фото по адресу msmpraha@seznam.cz
Колесник Евгений
msmpraha@seznam.cz