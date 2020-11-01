Директор магазина в городе Příbram

Тип занятости Полный день Профессия Административный работник Регион Středočeský kraj Город Příbram Заработная плата 24 000 CZK Компания Torgretail CZ

Описание функции

• Организационная и распорядительная функция

• Ведение оперативного учета поступления и реализации товарно-материальных ценностей

• ответственность за соблюдение процедур в соответствии с внутренними настройками

• управление и развитие команды сотрудников

• Обеспечение наличия в магазине необходимого количества товара

• Обеспечение сохранности товарно-материальных и денежных ценностей

• Общение с покупателями (по мере необходимости)

Требования несколько лет опыта работы на лидирующих позициях в оптовой или розничной торговле

• мотивация и чувство к ведению бизнеса в оптовой или розничной торговле

• высокий уровень ответственности

• опыт управления сотрудниками

• знание законодательных и правовых документов в области торговли;

• правил ведения и хранения документации в организации

высшее экономическое образование

Условия Место работы Příbram

Заработная плата 24000-30000 крон

• Вознаграждение по достигнутым результатам

• Талоны на питание

• Скидки на покупки в магазине

• Обучение и повышение Вашей квалификации за наш счет