Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.97
USD
22.91
RUB
0.29
UAH
0.81
Энциклопедия Карта Погода
04n 12 °C
Подобные вакансии
Административный работник
Риэлтторская компания
Praha 1

Директор магазина в городе Příbram

Размещено 02 октября 14:56
Тип занятости
Полный день
Профессия
Административный работник 
Регион
Středočeský kraj
Город
Příbram
Заработная плата
24 000 CZK
Компания
Torgretail CZ
Описание

функции
• Организационная и распорядительная функция
• Ведение оперативного учета поступления и реализации товарно-материальных ценностей
• ответственность за соблюдение процедур в соответствии с внутренними настройками
• управление и развитие команды сотрудников
• Обеспечение наличия в магазине необходимого количества товара
• Обеспечение сохранности товарно-материальных и денежных ценностей
• Общение с покупателями (по мере необходимости)

Требования

несколько лет опыта работы на лидирующих позициях в оптовой или розничной торговле
• мотивация и чувство к ведению бизнеса в оптовой или розничной торговле
• высокий уровень ответственности
• опыт управления сотрудниками
• знание законодательных и правовых документов в области торговли;
• правил ведения и хранения документации в организации
высшее экономическое образование

Условия

Место работы Příbram
Заработная плата 24000-30000 крон
• Вознаграждение по достигнутым результатам
• Талоны на питание
• Скидки на покупки в магазине
• Обучение и повышение Вашей квалификации за наш счет

Дополнительная информация

Мы ждем от Вас Ваши резюме на электронная почту : planeta1741@seznam.cz
Старт работы 01.11.2020.

Контакты:

Наталья

planeta174@seznam.cz



Мобильная версия